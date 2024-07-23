凱米逼近！陳其邁：山區總雨量估1800毫米 高市全面防汛

高雄市副市長林欽榮今一早即前往水情中心，並與區公所視訊連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。（高市府提供）

2024/07/23 16:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風逼近，高雄市長陳其邁指出，根據中央氣象署資料顯示，高雄受凱米颱風及其外圍環流影響，主要降雨時間為7月24日至26日，山區預估總累積雨量達1800毫米，屬超大豪雨等級，必須嚴陣以待做好防颱準備，全面動員防汛。

陳其邁進一步指出，沿海地區受「天文大潮」影響，易發生淹水情形，而在山區則可能發生土石流和坍方，他已要求相關單位防汛工作必須全面到位，確保市民安全，全市91座抽水站及160台移動式抽水機均已完成整備待命，並將25座滯洪池全數排空，確保強降雨期間可發揮滯洪功能。

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鑒於山區降雨預報可能達大豪雨等級，市府也與區公所保持密切聯繫，一旦發布土石流或大規模崩塌警報，各區將依標準作業程序迅速疏散撤離住戶，並於時限內完成並回報。

水利局及協力團隊（成大及高大）將隨時監控颱風動向，同時為確保排水系統運作正常，全市抽水站與抽水機均要再次確認設備妥善保持良好狀態。並請環保局加強側溝清疏，以利排洪。

公園處務必落實路樹巡檢，尤其注意新植樹木；民政局及六龜、甲仙、杉林、茂林、桃源及那瑪夏等區公所，更新土石流潛勢區的住戶名單及特殊病患名單，以利後續撤離安排，同時也請兵役處與國軍第八軍團保持聯繫，必要時協請辦理搶救事宜。

他強調，市府提高警覺，充分落實各項防颱整備措施，希望讓颱風災情減到最低，副市長林欽榮也於今一早前往水情中心，並與區公所視訊連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。

陳其邁提醒市民朋友這段時間不入山、不觀浪、做好防颱準備（懸掛物固定、備妥存糧、清理排水），留意颱風動態。

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