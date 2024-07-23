凱米颱風明深夜登陸 氣象署曝「颱風4階段」

氣象署公布此次颱風4階段。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/23 16:04

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風持續靠近台灣，中央氣象署下午更新海上陸上警報，路警範圍包括基北北桃、宜花、竹苗、中投、台東等地。預報員劉宇其表示，此次颱風有4階段，明天開始是影響台灣最大時間點；明晚上至週四清晨颱風中心會通過台灣；週四颱風進入台灣海峽，西半部降雨仍持續；週五颱風遠離，中南部仍有較大降雨。

今天下午2點，凱米中心位在鵝鑾鼻東南東方約460公里處，以每小時20轉16公里速度，向北北西轉西北移動。海上警報範圍包括台灣東半部海面、巴士海峽、台灣北部海面、台灣海峽北部。陸上警戒也擴大到台中以北、南投地區，包括宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、南投。劉宇其表示，未來發布颱風警報，其他暴風圈經過的縣市也可能納入陸警範圍。

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劉宇其表示，此次颱風有4階段，明天開始是影響台灣最大時間點，白天暴風範圍會逐漸碰觸台灣陸地，北部、東部風強雨大，中南部風雨也會逐漸增加；明天晚上至週四清晨颱風中心會通過台灣，這段時間台灣、澎湖風雨最大；週四颱風進入台灣海峽，西半部降雨仍持續，帶來可觀累積雨量；週五颱風遠離，但中南部仍有較大降雨。

劉宇其表示，颱風登陸時間點約在明天深夜，目前預測在台灣東北部、花蓮登陸機會高，路徑若有微幅變動影響不大，颱風環流仍會各地帶來強風與豪雨。颱風接近台灣若受地形影響，有可能南北擺盪因此減速，拉長影響時間，未來會持續觀察。

劉宇其表示，今天台灣天氣已開始受外圍環流影響，東部外海有一波波雲系移入，氣象署已經針對基隆北海岸、新北市山區、宜蘭、花蓮等地發布局部大雨特報，南部地受午後熱對流發展也會有短延時降雨，高雄、屏東也有大雨特報，南部降雨在入夜後有機會趨緩。

劉宇其表示，颱風在明天晚上至後天清晨逐漸通過台灣北部陸地上空，屆時暴風圈會帶來顯著降雨，由於環境先吹東北風，北部、東半部迎風面降雨會逐增加大。週三會以北部、東半部、宜蘭花蓮降雨增大，週三下半天西半部、中南部風雨就會轉強並延續至週四。劉宇其提醒週四山區可能有大豪雨等級降雨，中部、南部不排除有超大豪雨。

氣象署預估今天至週五各地雨量都可觀，幾乎全台山區預報雨量都接近1000毫米，南投、嘉義、高雄、屏東山區預報雨量更可達1800毫米。

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