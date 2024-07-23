屏東計程車共乘上路 首推「東港碼頭-高鐵左營站」「屏東火車站—農業科技園區」2路線

高雄區監理所結合屏東縣政府、計程車業者共同推動共乘服務。（屏東監理站提供）

2024/07/23 16:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣首推2條「屏東火車站—農業科技園區」、「東港碼頭—高鐵左營站」計程車共乘路線，高雄區監理今天（23日）邀集屏東縣政府、台鐵公司、農業科技園區及台灣大車隊，在屏東火車站舉辦通車典禮。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，屏東是農漁大縣，屏東農業科技園區已吸引100多家廠商進駐，且近來在政府政策加持下吸引就業人口，可望像竹科成為重要的產業聚落，另外園區內的夢幻湖泊與綠地相結合及春節期間舉辦熱帶農業博覽會，均備受矚目帶動觀光客前往。

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此外，東港碼頭一直以來是屏東縣往返小琉球重要交通樞紐，離島觀光發展有成，背包客盛行、遊客日益增加，對於交通的需求更是不可或缺。

此次屏東監理站與屏東縣政府共同攜手成立屏東地區的計程車共乘營運服務，提供站點搭乘，2條路線往返都為直達接送。

共乘路線現由台灣大車隊提供營運服務，「東港碼頭—高鐵左營站」線為單向由東港碼頭至高鐵左營站，行車里程約37.9公里，「屏東火車站—農業科技園區」線為雙向服務，行車里程約8.9公里；車資則以屏東縣共乘計程車費率計算分攤原則，「東港碼頭—高鐵左營站」線1人1000元，2至5人按搭乘人數，每人均分車費；「屏東火車站—農業科技園區」線1人300元，2至5人按搭乘人數，每人均分車費，相關乘車資訊可洽台灣大車隊。

屏東監理站表示，每路線均有設置計程車共乘專屬站牌及計程車排班區，共乘計程車也有共乘識別LOGO，歡迎有需要的民眾搭乘體驗。

屏東計程車共乘通車典禮今天在屏東火車站1樓大廳舉行。（屏東監理站提供）

屏東計程車共乘服務上路，省錢又環保。（屏東監理站提供）

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