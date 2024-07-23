北市聯醫總院長王智弘正式上任 蔣萬安交付2任務

台北市立聯合醫院今日舉辦總院長宣誓交接典禮，由左至右為新院長王智弘、台北市長蔣萬安、衛生局長陳彥元、代理院長王懋哲。（記者江采蓁攝）

2024/07/23 14:41

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市立聯合醫院今（23）日舉辦總院長宣誓交接典禮，新任總院長王智弘正式上任，由台北市長蔣萬安親自主持及佈達，他強調，布建高齡友善、強化婦幼族群健康宜居城市是市政發展的重中之重，因此他交付王智弘兩項重要任務，期許聯醫以智慧科技提升高齡者及婦幼族群健康照顧。

蔣萬安致詞時表示，布建高齡友善、強化婦幼族群健康宜居城市是市政發展的重中之重，而面臨大缺工時代，發展智慧醫療、善用人工技術、簡化行政流程等的醫療資源整合各方面環環相扣，借重王智弘曾協助澎湖馬公空難、高雄氣爆、復興空難及八仙塵暴等國內大型災害醫療支援任務的經驗，期許能引領聯醫朝旗艦型的社區醫院目標邁進；此外，成立「婦幼專責醫院」的部分，也能在前院長蕭勝煌打下的基礎上，接棒發展「全齡全方位的女性健康照護」以及「以家庭為中心的兒童健康照護」。

請繼續往下閱讀...

衛生局長陳彥元補充，王智弘來自台北榮總桃園分院長，過去也擔任過三軍總醫院長，在醫院經營管理和醫療專業上都非常優秀，希望王智弘在公共衛生任務上，無論質或量都持續精進，並協助市府推動長照政策，同時加強急性醫療功能及內部管理。

王智弘表示，在過去歷任總院長們的帶領下，已清楚勾勒出聯醫的品牌定位，接下來他會接棒在長照、婦幼照顧方面繼續努力。他也提到，面對健康照護市場競爭與人力缺乏的大環境衝擊，將持續強化優秀人才的培育、改善員工福利；而因應迅速變遷的外部環境，聯醫即刻投入院區整體改建規劃，納入ESG永續發展的評核指標，運用科技加速發展智慧醫療，減輕醫護人力負擔，優化醫療照護服務品質。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法