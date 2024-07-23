有颱風假？南投縣長許淑華：中彰投明晚8點前同步宣布

凱米颱風來勢洶洶，南投縣長許淑華今（23日）表示，南投縣是否放颱風假會在明晚8點前宣布。（記者張協昇攝）

2024/07/23 13:28

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風來勢洶洶，南投縣政府災害應變中心已三級開設，南投縣長許淑華今（23日）表示，颱風最有可能在明（24日）下午接近，由於中彰投是一共同生活圈，上班、上課關係密切，南投縣是否放颱風假?將會與台中及彰化取得共識後，在明天晚間8點前同步宣布。

許淑華今天參加南投山城藝術節活動，針對媒體詢問防颱準備時表示，南投縣政府災害應變中心已三級開設，仁愛鄉公所也已三級開設，目前大家最關心的是放颱風假問題，由於去年颱風進來時，南投與台中、彰化就有共同默契，那就是會統一宣布是否停班、停課，主要是中彰投是一共同生活圈，上班、上課關係密切，如果放颱風假步調不一，會造成民眾困擾。因此，南投縣是否放颱風假?將會與台中及彰化取得共識後，最晚在明天晚間8點前同步宣布，但如果狀況特殊，就會提早宣布。

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此外，南投縣府已在仁愛、信義、水里、鹿谷等鄉24個易形成孤島的村落備妥防災民生物資，一旦災變中心二級開設，就會針對這些村落的131位洗腎病患及28孕婦展開撤離，協助安置到暨大學生宿舍及水里龍江飯店等緊急安置處所避災，暨大學生宿舍及水里龍江飯店今天上午已備妥房間及相關物品，一旦執行撤離，即能立即派上用場。

凱米颱風來勢洶洶，南投縣水里龍江飯店備妥轉房間，用以安置撤離的孕婦或洗腎患者等民眾。（南投縣政府提供）

因應凱米颱風來襲，南投埔里暨南國際大學將提供學生宿舍安置洗腎病患及孕婦等撤離民眾。（南投縣政府提供）

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