有颱風假？南投縣長許淑華：中彰投明晚8點前同步宣布
2024/07/23 13:28
〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風來勢洶洶，南投縣政府災害應變中心已三級開設，南投縣長許淑華今（23日）表示，颱風最有可能在明（24日）下午接近，由於中彰投是一共同生活圈，上班、上課關係密切，南投縣是否放颱風假?將會與台中及彰化取得共識後，在明天晚間8點前同步宣布。
許淑華今天參加南投山城藝術節活動，針對媒體詢問防颱準備時表示，南投縣政府災害應變中心已三級開設，仁愛鄉公所也已三級開設，目前大家最關心的是放颱風假問題，由於去年颱風進來時，南投與台中、彰化就有共同默契，那就是會統一宣布是否停班、停課，主要是中彰投是一共同生活圈，上班、上課關係密切，如果放颱風假步調不一，會造成民眾困擾。因此，南投縣是否放颱風假?將會與台中及彰化取得共識後，最晚在明天晚間8點前同步宣布，但如果狀況特殊，就會提早宣布。
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此外，南投縣府已在仁愛、信義、水里、鹿谷等鄉24個易形成孤島的村落備妥防災民生物資，一旦災變中心二級開設，就會針對這些村落的131位洗腎病患及28孕婦展開撤離，協助安置到暨大學生宿舍及水里龍江飯店等緊急安置處所避災，暨大學生宿舍及水里龍江飯店今天上午已備妥房間及相關物品，一旦執行撤離，即能立即派上用場。