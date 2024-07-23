「粉」、「油」問題！ 邊境再檢出蘇丹色素、致癌物超標

1批自印度輸入的「咖哩粉」，被檢出蘇丹色素1號及4號且有6項農藥超標，共490公斤在邊境直接銷毀。（圖由食藥署提供）

2024/07/23 13:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（23日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中1批自印度輸入的「咖哩粉」，被檢出蘇丹色素1號及4號且有6項農藥超標，共490公斤在邊境直接銷毀；此外，油品方面也有2批被檢出有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，分別為自印度及日本輸入的玄米油、米油，依規定在邊境退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，由河洛企業股份有限公司自印度輸入的「道森咖哩粉」，被檢出未經中央主管機關許可的添加物「蘇丹色素」。此外，這批咖哩粉也被檢出殘留農藥「磷化氫」，依業者檢附成分比例表，這批咖哩粉中的芫荽、薑黃、馬芹、葫蘆巴、歐洲茴香和辣椒等有6種香料農藥殘留違規，殘留值在0.09ppm至1.67ppm間。

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國內爆發蘇丹紅辣椒粉食安事件後，食藥署在邊境不分國別針對辣椒粉、辣椒乾及9項辛香料與八角採最高強度的監視查驗。林金富指出，今年3月6日至7月7日期間，除了中國、印度外，其餘國家產品均未檢出蘇丹色素違規，因此將其他國家調降回原本風險等級，而中國及印度的監視查驗措施，則延長管制至明年3月5日。

油品方面，根據國際癌症研究機構資料顯示，GEs為第2A類致癌物，對人體有致癌風險，今年1月1日起我國針對食用油脂實施限量標準規範，每公斤不得超1000ppb；此次有不同業者分別自日本、印度進口的米油及玄米油，各被檢出2639ppb、1545ppb，依規定退運或銷毀，2名業者也都將從一般抽批調整為加強抽批。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，GEs產生原因主要是油品在製造過程中，經高溫、脫臭、脫酸、脫色等而產生，以精煉油脂被發現較多，在動物實驗中，已有充分的致癌性證據，並可能對人體增加致癌風險，包括肺癌、肝癌等，甚至有生殖毒性。

今天公布最新邊境查驗結果共有20項產品違規，主要為農藥殘留問題。違規產品包括美國進口的TACO醬、BBQ醬、肋排用調味料、鮮檸檬；中國的冷凍黃秋葵、艾草粉、紅棗；泰國的滷味包、冷凍柑葉2批、金枕頭榴槤；緬甸的油綠豆；印尼的綠豆；日本的鮮蜜瓜、米油；印度的咖哩粉、玄米油；越南的咖哩粉2批；澳洲的黑松露。

印度輸入的玄米油被檢出有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標。（圖由食藥署提供）

日本輸入的米油也被檢出有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標。（圖由食藥署提供）

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