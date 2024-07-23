凱米颱風來襲竹市災害應變中心二級開設 各局處加強防颱整備

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

2024/07/23 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕中央氣象署昨天（22日）23時30分發布第3號中度颱風凱米海上颱風警報，預估今天晚間起將對新竹市帶來風雨。新竹市府表示，竹市災害應變中心今天9點提升為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處也成立應變小組機動待命中，隨時進行搶災及事故排除。

市長高虹安也在今天市務會議責成各局處加強側溝清淤、地下道及抽水站抽水設備巡檢、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等各項整備工作。提醒市民，務必做好居家防颱措施，妥善固定招牌及盆栽等易掉落物、修剪過大的花木枝葉，在颱風期間減少外出，務必注意自身安全。

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市府表示，依據氣象預報今天晚上起竹市將受颱風外圍環流影響，逐漸有降雨出現，風力增強。7月24日午後到7月25日上午風雨將最大，7月25日下午至晚間颱風開始遠離，風雨才會趨緩，預計至7月26日天氣逐漸恢復常態。

市府說明，竹市各區公所即日起24小時開放民眾領取沙包，請有需要的市民前往領取。另防水擋板也於即刻起開放借用，請有需要借用的市民，攜帶身分證件前往三區區公所（24小時）借用，另為方便沿海地區民眾就近借用，每日上班時段（8時至17時）於海濱市民活動中心（北區聖軍路26號）、海山聯里辦公室（香山區長興街1-1號）也開放市民就近借用。另因防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往載運。

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

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