為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風來襲竹市災害應變中心二級開設 各局處加強防颱整備

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

2024/07/23 12:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕中央氣象署昨天（22日）23時30分發布第3號中度颱風凱米海上颱風警報，預估今天晚間起將對新竹市帶來風雨。新竹市府表示，竹市災害應變中心今天9點提升為二級開設，由消防局應變小組進駐，各局處也成立應變小組機動待命中，隨時進行搶災及事故排除。

市長高虹安也在今天市務會議責成各局處加強側溝清淤、地下道及抽水站抽水設備巡檢、路樹修剪及在建工程機具固定、防汛搶救器材等各項整備工作。提醒市民，務必做好居家防颱措施，妥善固定招牌及盆栽等易掉落物、修剪過大的花木枝葉，在颱風期間減少外出，務必注意自身安全。

市府表示，依據氣象預報今天晚上起竹市將受颱風外圍環流影響，逐漸有降雨出現，風力增強。7月24日午後到7月25日上午風雨將最大，7月25日下午至晚間颱風開始遠離，風雨才會趨緩，預計至7月26日天氣逐漸恢復常態。

市府說明，竹市各區公所即日起24小時開放民眾領取沙包，請有需要的市民前往領取。另防水擋板也於即刻起開放借用，請有需要借用的市民，攜帶身分證件前往三區區公所（24小時）借用，另為方便沿海地區民眾就近借用，每日上班時段（8時至17時）於海濱市民活動中心（北區聖軍路26號）、海山聯里辦公室（香山區長興街1-1號）也開放市民就近借用。另因防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往載運。

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

凱米颱風來襲，新竹市災害應變中心二級開設，各局處加強防颱整備 。（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米中颱來襲 台中建設局高空修剪1.4萬株路樹防災
2024/07/23 11:56

凱米中颱來襲 台中建設局高空修剪1.4萬株路樹防災
中颱凱米來勢洶洶 卓榮泰視察中央災害應變中心「務必提高警覺」
2024/07/23 12:17

中颱凱米來勢洶洶 卓榮泰視察中央災害應變中心「務必提高警覺」

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
中颱凱米襲台！交通及活動異動、景區關閉一次看（不斷更新）
2024/07/23 11:59

中颱凱米襲台！交通及活動異動、景區關閉一次看（不斷更新）
凱米最快明晚通過本島 氣象署研判宜花登陸機率高
2024/07/23 12:37

凱米最快明晚通過本島 氣象署研判宜花登陸機率高

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播