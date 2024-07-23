凱米颱風海陸警報發布 桃市農民搶收水稻、漁港船隻加固

「凱米」颱風來襲，由於目前正值稻作收割期，桃市府農業局關注農民搶收情形。（農業局提供）

2024/07/23 11:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央氣象署針對「凱米」颱風發布海上颱風警報，桃市府已啟動防颱應變措施，由於目前正值稻作收割期，農業局派員關心水稻搶收情形，並透過多元管道通知農漁會、產銷班及養殖業者因應，請永安、竹圍漁港漁船先行加固，目前果菜供應量穩定，將持續監控轄內各農產品批發市場交易情形。

農業局提醒農友水稻已進入成熟期，應加強排除田間積水，疏通或加深縱橫水溝，避免倒伏，已達收穫期的水稻應積極收割，減少颱風挾帶豪雨致穗上發芽損害，而屆採收期的蔬菜也應儘速採收、妥善貯藏，再配合市場需求供貨，採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全。

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此外，漁畜養殖作物應做好防範措施，如畜牧場請自主檢視場內門窗或設施是否完善。農業局亦加強漁港防颱工作及漁港區域內公共設施防護措施、並要求停泊漁船須加強繫纜等。

農業局局長陳冠義表示，如有發生農業災損情形，針對災後需即時採收及復耕的受災田區作物，可主動向所在地區公所通報，也可自行先拍攝當次災損照片，記得標示田區坐落地段地號，儘快向區公所提出申請。

桃園市有永安、竹圍兩大漁港，因應「凱米」颱風來襲，漁船進行加固作業。（農業局提供）

桃園市有永安、竹圍兩大漁港，因應「凱米」颱風來襲，漁船進行加固作業。（農業局提供）

「凱米」颱風來襲，農業局提醒農友，屆採收期的蔬菜應儘速採收、妥善貯藏，而採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全。（農業局提供）

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