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逢天文大潮台南安平水位滿溢 漁港低窪處進水

安平漁港碼頭出現溢堤情形，民眾忙收拾漁具。 （記者王姝琇攝）

安平漁港碼頭出現溢堤情形，民眾忙收拾漁具。 （記者王姝琇攝）

2024/07/23 11:48

〔記者王姝琇／台南報導〕近日適逢年度天文大潮，台南運河今早水位滿溢，地勢較低路段及港邊倉庫都有進水，加上颱風凱米逐漸接近，市府水利局人員繃緊神經，調派移動式抽水機因應。

南市安平路去年因大漲潮，使得運河水位溢出至安平路面，交通一度中斷；此次台南市沿海於7月21至24日間迎來年度天文大潮，為避免颱風又逢大潮而引發海水倒灌，市府水利局提前部署。今早水位又再滿溢，地勢較低路段有水漫過路面，惟安平漁港南、北兩側碼頭則出現溢堤情形。

針對安平區台南運河旁地勢低窪地區，水利局已預先增設32處舌閥，封堵側溝通海連通管，並預佈1部6英吋、9部3英吋抽水機，輔以內水機械抽排。另依據潮位情況，安平路及環河街人行道及路面較低處之側溝可能有水位溢出，已請警察局視現場情況配合交通導引。

水利局長邱忠川表示，為確保市民生命財產安全受到保障，市府向內政部國土管理署積極爭取補助經費5000萬元，主要用於增設舌閥全面封堵安平路側溝通海連通管、於安平路臨近運河3處低漥處之人行道設置抽水井及抽水設備，並修補既有護岸明顯破損處，以預防外水倒灌、滲漏。本項工程預計於今年10月底發包，明年底完工，屆時將可改善漲潮時安平運河沿岸淹水情形。

逢天文大潮台南安平水位滿溢 。（記者王姝琇攝）

逢天文大潮台南安平水位滿溢 。（記者王姝琇攝）

安平漁港碼頭出現溢堤情形導致部分倉庫進水 。（記者王姝琇攝）

安平漁港碼頭出現溢堤情形導致部分倉庫進水 。（記者王姝琇攝）

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