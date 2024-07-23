美國進口調味醬驗出致癌物！ 家樂福、德州鮮切牛排都中鏢

「家福股份有限公司」進口的TACO醬，在邊境被驗出致癌物「環氧乙烷」。（圖由食藥署提供）

2024/07/23 12:34

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（23日）公布最新邊境查驗結果，其中連鎖超市品牌「家福股份有限公司」進口的TACO醬，及美式牛排店Texas Roadhouse「路德斯股份有限公司」進口的BBQ醬、肋排用調味料，都被驗出致癌物「環氧乙烷」，共3批次、逾1400公斤依規定在邊境退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，農藥環氧乙烷為不得檢出，根據檢測方法的定量極限0.1ppm為法規值，此次共有3批自美國進口的調味醬違規，檢出濃度從0.1ppm至2.6ppm不等，違規產品均在邊境被攔截，未流入市面。針對家福股份有限公司及路德斯股份有限公司兩家業者，將加強抽驗調整至逐批查驗。

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林金富說，3批違規產品，其中1批是家福股份有限公司輸入的「TACO醬」91.85公斤，被檢出殘留環氧乙0.1ppm；另2批為路德斯股份有限公司從美國進口的「BBQ醬」1047.26公斤及「肋排用調味料」272.16公斤，分別被檢出殘留農藥環氧乙烷0.2ppm及2.6ppm。

自美國輸入的調味醬，今年1月8日起至今年年底，邊境均採20％到50％的加強抽批檢驗。食藥署統計，今年截至7月15日，共有404批從美國報驗的調味醬料，其中有10批、共7.5公噸檢驗不合格，不合格率為2.48%，不合格原因都是因為檢出環氧乙烷。

針對環氧乙烷的危害，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾說明，環氧乙烷是一種無色、可燃、高反應的化合物，被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌、淋巴癌等風險，還可能出現中樞或者周邊神經病變；在醫學、工業上多作為消毒劑使用，有部分國家則開放作為合法農藥，用於農產品煙燻和除蟲，不過在食品方面台灣相關法規都是禁止使用，不得檢出。

「路德斯股份有限公司」進口的BBQ醬驗出「環氧乙烷」，依規定在邊境退運或銷毀。（圖由食藥署提供）

「路德斯股份有限公司」進口的「肋排用調味料」272.16公斤 ，被檢出殘留農藥環氧乙烷。（圖由食藥署提供）

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