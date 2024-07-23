交通部盤點台中63處易肇事路口 國土署補助1.26億改善

交通部列管台中市63處改善路口將持續規劃改善，預計年底前施工改善完成。（市府提供）

2024/07/23 12:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部盤點全台799處行人易肇事路口，其中台中市有63處，獲國土署補助1.26億元辦理路口改善工程；台中市交通局已完成23處路口規劃，將儘速施工，63處路口預計年底前改善完成。

交通局表示，此63處路口，交通局正規劃改善中，如大甲區中山路與民生路口，先行優化路口行人動線環境，改善路口標誌、標線、號誌，同步調整行穿線退縮、增加標線型人行道及人行道轉角調整等；另針對清水區中山路與文化路口，將調整車道配置規劃左轉車道；北屯區崇德路與豐樂路口則規劃行人庇護島等等改善作為。

請繼續往下閱讀...

為讓改善路口符合行人需要及利工程推動順利，交通局除邀集無障礙團體代表與交通專家學者進行「設計圖說審議會」，並接續至各區辦理會勘，向立法委員、市議員及里辦公處說明改善方法與效益。

此外，已於7月上旬至太平、南區、霧峰、北屯、清水、大甲等行政區，接連辦理6場地方說明會，向民眾說明易肇事路口改善方案，也進一步蒐集當地意見，獲地方民意大力支持，交通局將儘速施工，63處路口預計年底前改善完成。

交通局長葉昭甫表示，市府目前已完成設置行人庇護島251處、退縮行穿線146處、標線型人行道172條、綠斑馬736處、行人號誌2,065處、行穿線照明燈23處，以及136處行人專用時相及353處行人早開。

台中市交通局邀請當地民眾現場實地勘查討論，向民眾說明路口工程改善方向。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法