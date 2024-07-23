淨零碳排來了！彰化縣「獵人」計畫曝光

2023年，全國環境知識競賽總決賽，彰化縣代表隊選手表現優異，今年，縣級競賽活動將於9月28日舉辦，彰化縣環保局鼓勵學生、民眾組隊參賽。（圖環保局提供）

2024/07/23 11:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕天氣持續高溫，氣溫不斷上升，讓人感受到地球暖化的威脅。為提升民眾對環境的認識與行動力，彰化縣環保局將舉辦環境知識競賽，尋找「環境知識達人」，各組的冠軍將代表彰化縣挑戰全國總決賽。

去年，全國總決賽中彰化縣代表隊表現不俗，獲得1銀和第5名。今年的縣級競賽將於9月28日在大葉大學舉行，競賽組別包括國小組、國中組、高中（職）組和社會組，報名截止日期為9月20日，線上報名網址為：http://www.epaee.com.tw，額滿為止。

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這次活動旨在透過有趣的競賽方式，擴大環境教育的觸及面，讓民眾更深入了解環境保護議題，實現環境友善，推動地球永續。

競賽分為兩個階段：第一階段是筆試應答，第二階段是舉牌應答。今年的指定影片主題包括淨零碳排和氣候變遷，其他題目涵蓋災害防救、資源循環、公害防治、環境管理、自然保育、文化保存及社區參與等多方面內容，也會從彰化縣的環境特色出題，鼓勵參賽者關心日常生活中的環境時事和環保議題。

競賽獎項豐富，今年特別提高了獎金，各組的最高獎金為1萬元等值禮券，並增設「第二階段參加獎勵」，只要參賽者進入第二階段，未獲名次者也能獲得200元等值禮券。

此外，為獎勵老師輔導學生充實環保知識，學校組前5名的指導老師將獲頒500元等值禮券的「指導獎勵」。

今年彰化縣環境知識競賽活動獎項豐富，優勝者將代表彰化縣競逐全國賽。（圖環保局提供）

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