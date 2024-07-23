彰化6505人已領取老機車淘汰補助 11月抽光陽Ionex

彰化縣鼓勵民眾汰換老舊機車改用電動機車，今年額外增加電動機車抽獎活動，現有6000多人取得抽獎資格，想要參加者手刀要快。（記者張聰秋攝）

2024/07/23 11:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局統計，全縣目前還有15萬多輛老機車待淘汰，佔不到機車總數2成，不過，高污染的老機車路上排放廢氣是空污禍害之一。為加速淘汰並鼓勵使用電動機車，今年彰化縣提高補助汰舊換新金額，最高補助可達1萬9300元，並額外增加參加電動機車抽獎的機會。

從年初至今，已有6505人領取補助金，同時取得抽獎資格。彰化縣環保局將於11月11日抽出2台光陽Ionex電動機車，贈送給今年線上申請機車汰舊換新補助的民眾。抽電動機車的活動將在11月10日截止，有在考慮換購電動機車的民眾，趕快買起來就對了，才不會錯過中大獎的機會。

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彰化縣自2019年推動補助政策到去年為止，累計淘汰10萬多輛老機車，今年補助金額上做了調整且加碼舉辦抽獎活動，鼓勵民眾選擇電動機車。

今年淘汰2010年12月31日前出廠的燃油機車，工業局補助300元、彰化縣環保局補助1500元，總計1800元。而淘汰老舊機車換購電動機車最高補助1萬9300元，包括工業局補助7000元、環保署補助2300元、彰化縣環保局補助1萬元，比其他縣市高，因為今年環境部補助縮水了2000元，彰化縣環保局提高補助金補足這2000元缺口，讓最高總補助金額維持不變。

更吸引人的是，今年新購電動機車的補助金額比去年高，工業局依然補助7000元，彰化縣環保局則提高補助金額，去年3000元今年5000元，使得最高補助金額拉升到1萬2000元。

補助申請可上「彰化很美好」彰化縣環保局活動官網，網址是

https://moto.chepb.gov.tw/，或透過LINE線上專人諮詢：ID ：@789gqmeg，也可電話諮詢 （04）7115655轉238，週一至週五早上8點到下午5點。

今年彰化縣提高補助機車汰舊換新金額，最高補助可達1萬9300元，並額外增加參加電動機車抽獎的機會。 （圖縣府提供）

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