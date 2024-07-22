竹東芎林百年界碑斷了！ 地方文史工作者震驚盼修復

擁有百年歷史的竹東芎林庄界碑被人發現居然斷成兩截，令地方文史工作者震怒，盼政府協助修復。（記者廖雪茹攝）

2024/07/22 19:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣竹東鎮與芎林鄉交界處有一座界碑，被地方視為深具紀念價值的歷史古物，今年正好100年歷史，沒想到被人發現居然斷成兩截，令文史工作者震驚，希望政府協助修復。

文史工作者趙叔說，這座竹東庄芎林庄界碑，位於竹東鎮陸豐里4鄰與芎林鄉交界處，他每天騎摩托車經過，昨天停車查看時，卻發現柱體竟然斷掉了，如果是遭人破壞就太可惡了！界碑今年適逢100年，雖無文資身分，卻深具歷史價值，希望相關單位協助修復。

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客委會客家雲網站有介紹竹東芎林庄界墩，據當地吳秀乾先生說，芎林往陸豐里之間原來只有一條小農路，後來里長爭取馬路拓寬，並重建陸豐橋，在馬路拓寬前庄界標是在農路邊，因為拓寬就把它挖下來放在路邊，地方人士覺得很有價值，於是就在現址做一個基座，樹立永久的紀念，也界定兩鄉鎮的界址。

據客家雲資料顯示，竹東芎林庄界碑為日本大正13年7月15日立（1924），民國87年遷移至現址，保存狀況良好，為石頭刻製而成，長方體的四角錐型，界碑高80公分，寬18公分。界碑的四個面都有刻字：東面刻「庄界標 竹東芎林」，北面刻「大正13年7月15日」建立，靠芎林的一面寫「從是東北 芎林庄管轄區」，靠陸豐里一面寫「從是西南 竹東庄管轄區」。

竹東庄芎林庄界碑被地方視為深具紀念價值的歷史古物，今年正好一百年歷史。（擷取自客委會客家雲網站）

竹東芎林庄界碑靠陸豐里一面寫「從是西南 竹東庄管轄區」。（記者廖雪茹攝）

竹東庄芎林庄界碑為石頭刻製而成，長方體的四角錐型，柱體竟然斷掉。（記者廖雪茹攝）

竹東芎林庄界碑北面刻有「大正13年7月15日建立」。（記者廖雪茹攝）

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