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暑假機車考照旺 中區監理所：去年機車駕訓減少事故36％

中區監理所表示，民眾考機車駕照最好如考汽車駕照先上駕訓班較安全（中區監理所提供）

中區監理所表示，民眾考機車駕照最好如考汽車駕照先上駕訓班較安全（中區監理所提供）

2024/07/22 17:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假正是青年學子考機車駕照的旺季，市議員林祈烽建議，市府應編列預算，規劃多個適當地點增加機車考照練習場，讓民眾可就近練習，但也應管理及維護場地的安全；中區監理所表示，根據統計，參加駕訓班後機車騎士違規率下降59%，機車事故率下降36%，且交通部及中市府都有補助，呼籲要考機車駕照的民眾如考汽車駕照一樣先參如機車駕訓班。

交通局則表示，考量機車駕訓對未來駕駛人實際上路之安全較有保障，已研議預計於今年加碼補助機車訓練費用。

根據中區監理所統計，前年機車報名人數有43030人、112年有42560人及113年上半年有23605人，前半年已超過去年報告人數的一半。

市議員林祈烽表示，很多民眾反映，台中市要考機車駕照需到市區的北屯監理站、大肚中區監理所及豐原監理站三站，站點實在太少，若要考照的人，不是要家人載到現場就要坐公車前往，非常麻煩；此外，台中市潭子、大里、烏日有正規的機車考照練習場，他建議市府應編預算，在全市就近設機車考照練習場，符合民眾需求，但市府也要有維護安全的責任。

根據交通部道安資訊查詢網，2023年全國交通意外事故死傷人數53萬2031人，其中普通輕重型機車死傷人數41萬5770人，佔比78%，又以年輕人（18-24歲） 死傷10萬7572人佔最多，因此中央推動機車駕訓班的政策。

中區監理所表示，機車肇事率相當高，但推動以來，機車族違規風險降低59%，肇事風險降低36%，而一般機車駕訓班收費約2800至3700元，中央補助1300元，台中市目前也有補助，最近將加碼補助，民眾只要支付一些費用，就可進行至少3天的駕訓。

中區監理所表示，對於市議員的建議，基於安全的考量，呼籲民眾參加合格的駕訓班較為適宜，目前目前中市有12家、彰化縣4家、南投縣5家，民眾可就近參加就近考照。

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