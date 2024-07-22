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凱米接近台灣還會增強 氣象署不排除成西北颱

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

凱米颱風路徑預測圖。（中央氣象署提供）

2024/07/22 16:19

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風「凱米」持續朝台灣靠近，目前已轉為中度颱風。中央氣象署指，暴風圈在週三上半天就可能接觸台灣本島，颱風在接近台灣過程中還可能增強，風力可能較現在更強，週三深夜至週四清晨可能在宜蘭北側、靠近東北角區域登陸。也不排除凱米成為西北颱，若凱米未偏離預報太多，帶來強勁西北風，就可能影響西北部河川排水能力。

預報員劉宇其表示，今天下午2點，凱米位於台灣東南方640公里海面上，已經增強為中度颱風，未來會持續往北北西方向前進，預估明天會接近台灣東南方近海，接著改朝偏西北方向，往台灣東北角陸地前進，週三、週四是最接近台灣的時候，各地要留意強風與豪雨。預報員官欣平說，週三深夜至週四清晨可能在宜蘭北側、靠近東北角區域登陸。

劉宇其說，針對凱米發布颱風警報機率高，今天夜間至明天清晨就可能發布海上颱風警報，最初會先前東北部、東南部開始，並隨颱風逐步靠近擴大海警區域。明天下午可能發布陸上颱風警報，提醒民眾做好防颱準備。凱米的暴風圈在24日上半天就可能接觸到台灣本島，但仍要持續觀察。

劉宇其說，颱風接近台灣過程中可能增強，接近台灣時應是以中颱通過，但風力可能較現在增強。

受颱風外圍環流影響，週二起北部、東半部降雨將逐步增加；週三、週四影響最嚴重，全台都可能有強風、豪雨，尤其是中部、北部、宜蘭、馬祖影響最大，南部、澎湖也會有風雨。劉宇其指，凱米在週五將北上遠離台灣、進入中國，但屆時偏南風仍會帶來明顯水氣影響，中部、南部易有局部性豪雨發生，要到週末降雨才會趨緩。

至於凱米颱風是否會成為西北颱，劉宇其說，西北颱是預報眾多可能之一。西北颱是指颱風中心接近台灣北部近海，通過時外圍環流帶來強勁西北風、結合降雨、海面潮位較高條件，讓西北部容易淹水。劉宇其說，只要颱風沒有偏離預報路徑太多，帶來強勁西北風，就可能影響西北部河川排水能力。

劉宇其也提醒，颱風週三、週四通過台灣時速度略放慢，影響時間長，迎風面累積雨量也會較充沛。（16:59更新）

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