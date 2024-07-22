台南酪梨節7/28登場 邀民眾品嚐「幸福果」賞遊大內

台南市將於7月28日在大內青果市場舉辦「2024大內酪梨節產業文化活動」，民眾到品嚐酪梨好滋味。（記者王姝琇攝）

2024/07/22 15:44

〔記者王姝琇／台南報導〕適逢台南大內區酪梨盛產旺季，市府將於7月28日在大內青果市場舉辦「2024大內酪梨節產業文化活動」，力邀料理專家蔡季芳教民眾烹調酪梨料理，體驗酪梨輕食DIY、闖關遊戲、特色農特產及限量酪梨優格甜點展售、舞台表演等活動。

酪梨又稱為「幸福果」，為大內區代表性農產品之一，種植面積達269公頃，亦是全國酪梨種植面積最大地區，不僅品質優良、栽培品種眾多，產量為全國之冠。台南市政府今天舉辦大內酪梨節宣傳記者會，市長黃偉哲現場以柳營鮮奶製成的優格，搭配酪梨、芒果、木瓜、火龍果和芭樂等在地鮮果，示範製作「幸福酪優優」酪梨優格甜點，大力推薦民眾到大內品嚐健康又美味的酪梨好滋味。

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黃偉哲表示，酪梨果肉中富含植物性脂肪，具有豐富蛋白質、礦物質及維他命等高營養，且不僅可做酪梨牛奶、酪梨冰，也可以入菜。他熱情邀請全國民眾規劃大內區小旅行，參加酪梨節品嚐在地新鮮營養的酪梨，賞遊彩蝶山、南瀛天文館等周邊景點，深入了解大內農特產品及在地文化特色，體驗大內的獨特魅力。

大內區長李義隆表示，酪梨節活動將於28日上午9點於大內青果市場登場，今年也邀請到蔡季芳老師教民眾如何製作出美味又健康的酪梨料理，當天還有酪梨輕食DIY體驗、闖關遊戲、特色農特產展售、舞台表演等精彩節目。

台南市將於7月28日在大內青果市場舉辦「2024大內酪梨節產業文化活動」，民眾到品嚐酪梨好滋味。（記者王姝琇攝）

以柳營鮮奶製成的優格，搭配酪梨、芒果、木瓜、火龍果和芭樂等在地鮮果，製成「幸福酪優優」酪梨優格甜點。（記者王姝琇攝）

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