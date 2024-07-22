台日友好！ 85條日本各界加油布條送愛到花蓮

0403花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，今前往東華大學致贈捐款及加油布條。（記者王錦義攝）

2024/07/22 14:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕日本送暖！0403花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，一共募集到85條各式各樣的布條及160萬日幣捐款，今天前往東華大學、 花蓮市公所等單位捐贈，並特別前往慈濟感謝對日的援助。

日本東北宮城縣仙台市民間企業社長宮本直樹、書畫家高中美術老師山口紗也加及世界遺產登錄應援會沖繩分會長李久惟三人代表來台，今天前往東華大學、吉安鄉公所、花蓮女中及花蓮市公所致贈捐款，並特別前往慈濟感謝當年對東北地震的援助。李久惟說，今年元旦日本能登發生大地震，台日均有發起捐款，結果還在募款中，又發生花蓮大地震。

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李久惟說，日本許多企業、團體立即成立台灣花蓮復興支援會，同步為花蓮募款及募集加油布條。尤其是過去曾受台灣幫忙的東北、熊本等災區民眾，還有與台灣鄰近的沖繩也紛紛應響，從北海道，日本東北，關東關西地區、九州一直到沖繩，幾乎遍及日本全國各地，一些公司行號、學校、社團參與製作應援旗及捐款。

來自日本東北宮城縣仙台市的宮本直樹致詞說，十多年前在東北發生的311大地震造成1萬9000多人罹難，2500多人失蹤，當時台灣對日本的幫助非常多，許多日本人至今仍記得這件事，台灣與日本都要面臨地震等災害，面對大自然災害就是要有「勇敢」、「齊心協力」精神，並把「準備」、「疏散」、「不要返回現場」、「傳承」四句話寫入防災憲章，希望後代子孫永遠銘記。

宮本直樹也準備宮崎縣南三陸町的受災裝況以及重建工作與東華分享，希望鼓勵接下來的重建工作。李久惟說，這次共募集了85條加油布條，比日本自己國內的能登地震還要多，大家在布條上寫上「台灣、花蓮加油」、「我愛台灣」、「台日友好、互助十年」等各式標語，充分展現了台日「你幫我、我幫你」的互助精神，真的很感動，讓他看了都快哭出來。

日本送暖！0403花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣。（記者王錦義攝）

0403花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，今天前往東華大學致贈捐款，校長徐輝明（左）準備感謝狀給日方代表宮本直樹（右）。（記者王錦義攝）

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