凱米颱風來勢洶洶 農水署防災人員、機具就定位

因應凱米颱風可能襲台，農水署已在上週再度完成全台灌溉渠道總體檢。（資料照）

2024/07/22 12:27

〔記者楊媛婷／台北報導〕凱米颱風持續往台灣東南部海面接近，除在汛期來臨前的3月完成所有灌溉主渠道、閘門的測試外，農業部農田水利署今（22日）表示，因應凱米可能來襲，上週再度完成所有灌溉主渠道、閘門等總檢查，所有防災人員與機具都已就定位。

中央氣象署預測凱米颱風可能會在今晚轉為中颱，並表示雖然路徑可能調整，但整體而言侵襲台灣機率相當高，預測24日晚間深夜到25日上半天，颱風中心可能會接近北台灣的海岸線，也不排除有登陸的可能性；凱米目前結構完整，預測可能會帶來豪大雨勢，農水署長蔡昇甫表示，該署在汛期前都會檢查跟測試所有灌溉路線跟渠道，因應颱風來襲，上週再度總檢查所有灌溉渠道和設備，防災機具設備如挖土機、吊車、清淤車、卡車、沙包、發電機、抽水機等也都已經就定位。

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農水署另也掌管11座農業水庫，蔡昇甫表示，由於目前水庫都未滿庫，因此無須提前洩洪，在都留有蓄洪空間下，已做好颱風帶來的豪大雨洩洪準備，因凱米颱風路徑目前仍有多種可能，他指出農田水利各管理處人員都全員動員，另重要的水路與閘門都有設置監控設備，目前也都是全天候監控，若雨量有變化，都可即時操作。

花蓮403強震發生後，當地土質較為鬆軟，蔡昇甫表示，地震確實會影響當地防災的韌性，已在4月23日時在花蓮執行複合性防災演練，事先演練若同時發生風災、水災等應變措施。

林業保育署則呼籲，凱米颱風可能會在台灣中部以北、東北部地區與各地山區帶來大雨或局部豪雨，在颱風影響期間應該避免山林活動，也表示隨氣象署發布相關警報後，所轄的國家森林遊樂區等都會依照氣象情資或場域現況休園。

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