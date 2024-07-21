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「凱米」颱風週一可能升格中颱 最快明天深夜發布海警

中央氣象署表示，凱米距離鵝鑾東南方750公里，以每小時6公里時速往北移動，明天下午至晚上就可能升格為中颱，預計最快明天深夜會發布海上警報，也不排除發布陸上警報。（圖取自中央氣象署）

中央氣象署表示，凱米距離鵝鑾東南方750公里，以每小時6公里時速往北移動，明天下午至晚上就可能升格為中颱，預計最快明天深夜會發布海上警報，也不排除發布陸上警報。（圖取自中央氣象署）

2024/07/21 22:20

〔記者蔡思培／台北報導〕輕度颱風「凱米」（GAEMI）已生成，並持續朝台灣靠近。中央氣象署表示，凱米距離鵝鑾東南方750公里，以每小時6公里時速往北移動，明天下午至晚上就可能升格為中颱，預計最快明天深夜會發布海上警報，也不排除發布陸上警報。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天晚間8點，凱米距離鵝鑾東南方750公里，以每小時6公里時速往北移動。預計最快明天深夜至週二上午就會發布海上警報，首當其衝為台灣東半部海面，北部海面也會受影響。

陳姵安說，未來也不排除發布陸上警報，會視要視凱米路徑決定，若凱米移動路徑越偏西，就越可能發布，但陳強調，颱風路徑仍有不確定性。

陳姵安也說，目前菲律賓東側海面仍適合發展，預估凱米明天下午至晚上，就可能升格成中颱。

另外，原位於南海的熱帶性低氣壓TD04，也在今天下午2點發展為輕度颱風「巴比侖」。今晚8點巴比侖距離鵝鑾鼻西南西方1140公里，以每小時18公里往西北移動。陳姵安說，巴比侖在6小時內就可能登陸海南島、結構可能遭破壞，預計36小時內就會減弱為熱帶性低氣壓。

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