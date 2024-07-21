明華園總團接演酬神戲 堅持在鹿港巷弄粉墨登場

鹿港玉渠宮邀請明華園總團來為戲曲之神田都元帥演出酬神戲，當家台柱孫翠鳳也來進行孫氏教學。（施宏諺提供）

2024/07/21 21:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮玉渠宮主祀田都元帥，也是台灣戲曲祖師爺的信仰祖廟，虔誠信眾為了還願，訂下明華園總團來為田都元帥來演出祝壽，但因為玉渠宮位於巷弄間，廟方原本打算要借國小活動中心演出，但明華園認為酬神戲就是要演給神明看，堅持就在不到30坪的廟埕搭台演出！

鹿港玉渠宮前主委施信呈表示，這次明華園總團不只是接下酬神戲，因為玉渠宮主祀戲曲祖師爺，明華園也採高規格對待，團長陳勝福、總團的當家台柱孫翠鳳也都現身上台，孫翠鳳的孫式教學更是難得一見的重出江湖。

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施信呈說，玉渠宮位於鹿港鎮車圍巷，鄰近第一市場，可說是位於巷窄的宮廟，廟埕非常很小，這次歡慶田都元帥過生日，因為信眾還願請到明華園總團來演出，宮廟人員原本認為廟埕太小了，應該去借附近國小的活動中心，但明華園認為，既然是酬神戲，又是演給戲曲之神看的，當然就要在廟埕，這樣田都元帥才看得到。

因此，就在玉渠宮的窄巷中搭起舞台，直接演給田都元帥觀賞，不少路過的遊客與民眾都難以置信，竟然在鹿港小鎮巷弄之間看到孫翠鳳，全都說太想不到了，還一次看到醉八仙慶賀，加上孫氏教學，以及《鴛鴦槍》戲碼。

施信呈指出，田都元帥的生日是農曆6月11日，但玉渠宮循傳統習俗都是在農曆6月16日祝壽，原因是清代年間鹿港人都是搭船到泉州謁祖祝壽，返回鹿港在農曆6月16日再舉行祝壽大典。後來，全國各地許多宮廟都從玉渠宮分靈田都元帥供奉，也跟著玉渠宮的傳統在農曆6月16日為田都元帥舉辦聖誕千秋，敬祝生日快樂。

鹿港玉渠宮邀請明華園總團演出酬神戲，為戲曲之神田都元帥祝壽，演出地點就在窄巷不到30坪廟埕。（鹿港玉渠宮提供）

鹿港玉渠宮位於車圍巷，巷窄連帶廟埕也小。（鹿港玉渠宮提供）

鹿港玉渠宮位於車圍巷，巷窄連帶廟埕也小。（鹿港玉渠宮提供）

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