獎學金制度調整逕讀博士生遭犧牲？ 台大：獲獎比例將增加

民眾投訴台大獎學金制度改變，影響逕修讀博士班學生的權益。（資料照）

2024/07/21 15:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大獎學金制度調整，但遭民眾投訴指逕讀博士班學生權益遭犧牲，恐因此流失優秀學生，台大則回應，校方重視人才培育，將逕博獎學金以保障方式融入新制度，預估獲獎比例將比往年增加。

民眾指出，台大取消對校內逕行修讀博士班的獎學金，改為椰林優秀博士生獎學金，台大直攻博士的學生必須要與外部學生競爭才有機會拿到獎助學金，人數相對少的台大人才遭到校方犧牲，用以吸引更多人申請博士班入學，讓字面上的註冊人數更加好看。但此不只會導致學生轉向申請國外更好的學校，整體研究能力也可能會因此退步。

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投訴提到，對於相關意見反映，台大建議逕行讀博士的學生可以申請國科會博士生研究獎學金試辦方案，不過此方案獎學金申請期限是去年年底，而台大取消逕行修讀博士班獎學金卻是在今年才決定，今年才決定要攻讀博士班的人完全沒有機會申請，台大卻毫無應對措施。

台大回應，今年開始國科會及教育部大幅增加博士班獎學金的名額，也闢增不同申請管道。為配合各項政策，校方改變以往獎學金的發放方式，將逕博獎學金以保障名額的方式，融入新制度中。

台大說明，今年獎學金的申請管道包括由國科會甄選名額、國科會核配名額，以及及教育部博士生獎學金名額等，針對後2個由學校甄選審查的管道，已要求各學院須保留名額給逕博生，保障逕博生的獲獎機會。

目前國科會核配名額的相關申請及審查已在進行中，可向所屬學院提出申請；教育部核定給各校名額的部分，預計於本月底公告各校獲配名額後，校方將在8月開始接受申請。

而校方重視優秀人才的延攬及培育，今年3月開始即針對校內學生就讀博士的意願，進行問卷調查及檢討會議，逕博生向來是學校培育人才的重要管道，校方也積極提供鼓勵辦法。

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