剖蚵擂台賽！快手5分鐘剖1.1公斤蚵肉

嘉義區漁會第12屆剖蚵競賽，場面壯觀。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/21 12:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義區漁會今天在東石魚市場舉辦「蚵の文化季」暨第12屆剖蚵競賽，現場有巨無霸蚵仔煎、蚵貝手工DIY、魚產品促銷及料理品嚐試吃，吸引不少遊客前來感受東石蚵嘉年華會，眾所矚目的剖蚵擂台賽，限時5分鐘，競爭最激烈的女子組，初賽前7名都逾1公斤，第一名更達1.1公斤。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩指出，嘉義沿海是台灣最重要的牡蠣養殖區，年產量幾占全國的一半，更以品質一級棒著稱，不管是「東石蚵」或「布袋蚵」都是老饕的最愛，這兩年還以「鮮蚵吃到飽」在國內美食圈異軍突起，吸引全國各地遊客前來嚐鮮，品味第一名的「嘉義蚵」。

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林佳瑩表示，區漁會為推廣嘉義蚵文化，特別舉辦「蚵の文化季」，除了有蚵仔煎、蚵仔酥等蚵仔美味料理免費品嚐，還有牡蠣產業的展示與蚵貝DIY等，為讓小朋友深度了解蚵的文化，精心設計「蚵狀元」試卷，除了是非與選擇題，還有實作題，必須正確完成牡蠣打洞至少5顆，才有機會成為「蚵狀元」，寓教於樂，小朋友樂在其中。

剖蚵競賽分為高齡（60歲以上）、男子、女子、校園團體與新住民組，比賽分初、決賽，各取前10名晉級決賽，女子組因參與熱烈，多達79人報名，因而取前20名晉級，只要晉級決賽最少就有1000元獎金，前三名獎金依序為6000、4500與3000元。

第12屆剖蚵競賽，選手全神貫注爭取佳績。（記者蔡宗勳攝）

第12屆剖蚵競賽，選手剖蚵又快又準。（記者蔡宗勳攝）

嘉義區漁會總幹事林佳瑩歡迎大家享用巨無霸蚵仔煎。（記者蔡宗勳攝）

嘉義區漁會總幹事林佳瑩（左）親自料理巨無霸蚵仔煎。（記者蔡宗勳攝）

嘉義區漁會「蚵の文化季」指導小朋友為牡蠣打洞再穿進蚵繩。（記者蔡宗勳攝）

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