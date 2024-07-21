屏東潮州鐵道園區新亮點 退役R38柴電機車、38噸救險吊車進駐

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車（見圖）和日立38噸救險吊車。（圖由台鐵公司提供）

2024/07/21 11:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕屏東縣潮州鐵道文化園區開幕2年多來，吸引65萬民眾入園觀光，成為台灣南部旅遊新興景點。園內除了全台獨一無二的「大物車」擔任鎮館之寶，近日新增退役的R38柴電機車、曾是台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車。

潮鐵園區位於台鐵潮州機場旁，園內陳展車輛、文物館藏，也有造景可拍照、美食飲品可享用，2022年底開幕以來，吸引許多觀光客造訪。

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台鐵公司表示，園內新闢的展示場，展示R38柴電機車及日立38噸救險吊車。R38柴電機車是R20型第一批增備車，於1961年自美國GM-EMD出廠，運抵台灣後，擔任牽引高級客車的主力，直至電氣化後才逐漸退居二線，因曾於潮州基地內擔任廠內調車工作，由潮鐵珍藏別具意義。

台鐵公司指出，日立38噸救險吊車曾是台鐵噸數最小的柴油救險吊車，主要擔任車輛吊掛、完成車輛復軌、災害搶救等任務，該車於1957年以美援供應合約計畫購置，並由日本日立製作所於次年完工，末期配屬於高雄機務段，曾是高雄機務段搶修隊重要配備，而該機務段現已搬遷至潮州車輛基地。

台鐵公司董事長杜微表示，除了鐵道文物車輛，今年潮鐵已新增嘟嘟遊園小火車、「坑爹車」、潮鐵森巴鼓隊、火車花燈造景、可愛動物互動場、美食館全新菜單、潮鐵冰鎮飲品以及舉辦多場泡泡趴踏，未來預計增加公共藝術造景及多輛文創車廂，這個夏天歡迎大小朋友來體驗。

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車和日立38噸救險吊車（見圖）。（圖由台鐵公司提供）

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