為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東潮州鐵道園區新亮點 退役R38柴電機車、38噸救險吊車進駐

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車（見圖）和日立38噸救險吊車。（圖由台鐵公司提供）

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車（見圖）和日立38噸救險吊車。（圖由台鐵公司提供）

2024/07/21 11:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕屏東縣潮州鐵道文化園區開幕2年多來，吸引65萬民眾入園觀光，成為台灣南部旅遊新興景點。園內除了全台獨一無二的「大物車」擔任鎮館之寶，近日新增退役的R38柴電機車、曾是台鐵噸數最小的日立38噸救險吊車。

潮鐵園區位於台鐵潮州機場旁，園內陳展車輛、文物館藏，也有造景可拍照、美食飲品可享用，2022年底開幕以來，吸引許多觀光客造訪。

台鐵公司表示，園內新闢的展示場，展示R38柴電機車及日立38噸救險吊車。R38柴電機車是R20型第一批增備車，於1961年自美國GM-EMD出廠，運抵台灣後，擔任牽引高級客車的主力，直至電氣化後才逐漸退居二線，因曾於潮州基地內擔任廠內調車工作，由潮鐵珍藏別具意義。

台鐵公司指出，日立38噸救險吊車曾是台鐵噸數最小的柴油救險吊車，主要擔任車輛吊掛、完成車輛復軌、災害搶救等任務，該車於1957年以美援供應合約計畫購置，並由日本日立製作所於次年完工，末期配屬於高雄機務段，曾是高雄機務段搶修隊重要配備，而該機務段現已搬遷至潮州車輛基地。

台鐵公司董事長杜微表示，除了鐵道文物車輛，今年潮鐵已新增嘟嘟遊園小火車、「坑爹車」、潮鐵森巴鼓隊、火車花燈造景、可愛動物互動場、美食館全新菜單、潮鐵冰鎮飲品以及舉辦多場泡泡趴踏，未來預計增加公共藝術造景及多輛文創車廂，這個夏天歡迎大小朋友來體驗。

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車和日立38噸救險吊車（見圖）。（圖由台鐵公司提供）

屏東縣潮州鐵道文化園區新增展示R38柴電機車和日立38噸救險吊車（見圖）。（圖由台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
仲夏寶島號7/13上路 台鐵公司曝光最佳攝影點
2024/07/11 13:31

仲夏寶島號7/13上路 台鐵公司曝光最佳攝影點
仲夏寶島號玉里站啟航 請出「蒸機女王」
2024/07/14 05:30

仲夏寶島號玉里站啟航 請出「蒸機女王」

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
因應暑假人潮 交通單位推動富岡漁港計程車共乘
2024/07/02 13:58

因應暑假人潮 交通單位推動富岡漁港計程車共乘
花蓮鐵路災害段 將加裝20監視器
2024/07/20 05:30

花蓮鐵路災害段 將加裝20監視器

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播