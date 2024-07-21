台日友好！加油布條跨海送愛到花蓮 旅日台人：看了快哭出來

日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣。（圖由李久惟提供）

2024/07/21 10:43

〔記者蔡文居／台南報導〕日本送暖！0403花蓮地震發生後，日本民間發起為台灣加油、送暖花蓮活動，日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣，一共募集到85條各式各樣的布條及160萬日幣捐款，將於明天捐贈給東華大學等4個單位。

日本東北宮城縣仙台市民間企業社長宮本直樹、書畫家高中美術老師山口紗也加及世界遺產登錄應援會沖繩分會長李久惟3人代表來台，明天將前往東華大學、吉安鄉公所、花蓮女中及花蓮市公所致贈捐款，並展示加油布條。

請繼續往下閱讀...

李久惟為旅日台人，目前在大學擔任教授，0204台南大地震發生後，也與日本友人發起募款並專程來台致贈捐款，為台南加油打氣。

李久惟表示，今年元旦日本能登發生大地震，台日均有發起捐款，結果還在募款中，又發生花蓮大地震，他們4月6日便成立台灣花蓮復興支援會，同步為花蓮募款及募集加油布條。

日本知名演講家白駒妃登美、伊藤直美登高一呼，台灣世界遺産登錄應援會會長、八田與一的長孫八田修一及日本311東北大地震、熊本、石川能登、神戶等昔日曾發生大地震的災區，還有與台灣鄰近的沖繩也紛紛應響，從北海道，日本東北，關東關西地區、九州一直到沖繩，幾乎遍及日本全國各地，一些公司行號、學校、社團參與製作應援旗及捐款。

李久惟說，尤其是過去曾受台灣幫忙的東北、熊本等災區民眾、還有學校老師、學生參與特別踴躍，很多人都花上1星期來製作布條。這次共募集了85條加油布條，比日本自己國內的能登地震還要多，大家在布條上寫上「台灣、花蓮加油」、「我愛台灣」、「台日友好、互助十年」等各式標語，充分展現了台日「你幫我、我幫你」的互助精神，真的很感動，讓他看了都快哭出來。

他說，這次因與能登地震募款時間重疊，募得的款項雖不多，但卻代表日本民間對台灣的支援與感謝。他們人今天中午將一起到花蓮，先赴吉安拜訪慶修會，明天再到東華大學等4單位拜訪及致贈捐款，23日就會返回日本。

日本全國各地製作的各式各樣的加油布條。（圖由李久惟提供）

日本全國各地製作的各式各樣的加油布條。（圖由李久惟提供）

日本全國各地製作的各式各樣的加油布條。（圖由李久惟提供）

日本311大地震的災區宫城縣各界為感念昔日台灣的幫忙，熱情參與製作布條及募款為台灣花蓮加油打氣。（圖由李久惟提供）

日本熊本的中學生展示為台灣花蓮製作的加油布條。（圖由李久惟提供）

日本沖繩的小學生展示為台灣花蓮製作的加油布條。（圖由李久惟提供）

日本民間各界在花蓮大地震後，發起為台灣花蓮加油的布條募集活動。（圖由李久惟提供）

日本全國各地串連製作加油布條及募款為花蓮加油打氣。（圖由李久惟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法