「高雄人‧自綠生活」低碳永續慶典登場 陳其邁：高雄實質減碳比北市整年排放量高

環保局今於科工館舉辦「高雄人‧自綠生活」低碳永續慶典，市長陳其邁號召民眾一起落實低碳淨零綠生活。（記者陳文嬋攝）

2024/07/20 16:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今於科工館舉辦「高雄人‧自綠生活」低碳永續慶典，市長陳其邁分享高雄已實質減碳1380萬噸，比台北市整年排放量1100萬噸還高，他與環境部次長葉俊宏號召民眾從自備環保杯、袋及餐具做起，落實低碳淨零綠生活。

環保局主辦「高雄人‧自綠生活」低碳永續慶典，一連2天於國立科學工藝博物館登場，4大主題「地方創生x友善在地」、「零廢消費x無塑生活」、「循環經濟x綠色淨零」、「綠活食尚x環保餐旅」，吸引26家企業市集設攤，還有5場綠色主題講座，以及4場互動手作，提供民眾體驗。

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現場贈送百份茶飲及消費券，市長陳其邁、環境部次長葉俊宏2人親自幫民眾盛裝茶飲，鼓勵民眾自備環保容器採買商品，減少使用一次性用品，並實地了解如何拆解玩具，讓二手玩具大變身，號召民眾落實低碳淨零綠生活。

市長陳其邁表示，為了邁向2025淨零轉型目標，市府從4個面向著手，包括政府治理、產業減碳、人民參與及社會轉型，其中讓民眾從生活中減碳非常重要，市府大力推動環保餐廳、旅宿、旅遊，以及綠色商品、商店等多管道，藉由民眾實質參與減碳達到淨零生活，他也分享高雄減碳努力成效，從2005年基準年迄今，已實質減碳1380萬噸，比台北市整年排放量1100萬噸還高，他號召產業、民間攜手合作，一起響應節能減碳，達到淨零減碳目標。

環境部次長葉俊宏指出，淨零綠生活是總統賴清德推動國家希望工程之一，減碳責任需要民眾配合，民眾的消費會引導產業生產方式，若每人每天少用1度電，全國1天可以少排1.15萬噸二氧化碳，大家一起來落實節能減碳。

環保局長張瑞琿說，民眾日常減碳是邁向淨零最後一塊拼圖，從龍華市場示範不塑市場到「高雄人‧自綠生活」活動，邀請民眾一起落實食、衣、住、行、育、樂、購多面向減碳作為。環保局推動綠色服務產業鏈，輔導洲際酒店申請碳足跡標籤，今年成為全國第3間取得旅館住宿型服務碳足跡標籤飯店，高雄捷運成為全國首家具碳標籤捷運系統，朝向高雄2050年淨零城市邁進。

環保局表示，民眾完成自綠任務可獲得多項好禮，前100名報名參加可領取市集抵用券，自備環保杯、袋、餐具等，完成標註上傳自綠任務可獲得消暑冰品，線上填寫碳足跡可領取摸彩券，參與當日最大獎電動機車抽獎活動；今日新加入環境部環保集點會員就送100點綠點及1張50元7-11超商商品卡一份。（16:55更新）

市長陳其邁親自幫民眾盛裝茶飲，鼓勵民眾從自備環保杯、袋及餐具做起，落實低碳淨零綠生活。（記者陳文嬋攝）

市長陳其邁親自幫民眾盛裝茶飲，鼓勵民眾從自備環保杯、袋及餐具做起，落實低碳淨零綠生活。（記者陳文嬋攝）

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