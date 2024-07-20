彰化縣最危險路口 車禍「元凶」是它？

專家指出，八卦山牌樓跨越僅有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，建議拆除。（記者張聰秋攝）

2024/07/20 16:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕依交通部道安資訊查詢網最新數據，今年1至4月，彰化縣十大車禍熱點，最危險路口是彰化市中山路2段、孔門路及東民街口的彰化縣議會前路段，該路口已連續6年為車禍肇事路口之首。有交通學者專家建議拆除八卦山牌樓，但官方認為牌樓才剛重新修繕，且列冊管理受到保護，反對拆除。

十大車禍肇事熱點中，除員林市三民街、博愛路口位居第9外，其他依序為：

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1.中山路二段與孔門路、東民街口。

2.光華街與旭光路口。

3.中山路二段、旭光西路與旭光路。

4.中山路二段382巷、華山路。

5.長壽街與長興街口。

6.中山路一段、中山路二段、南平街與南瑤路。

7.中華路、孔門路、民生路。

8.大埔路、中興路。

10.三民路、長順街。

為了降低最危險路口肇事率，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段及縣府交通處等相關單位，日前曾邀請學者專家實地會勘，當場有交通專家指出，八卦山牌樓跨越僅有兩線道的東民街，兩側立柱造成路幅縮小，影響車輛分流與順暢，易形成視線死角，增加碰撞風險，建議拆除牌樓。

然而，這座歷史悠久的牌樓，今年才由縣府與民間共同花費435萬元修繕，重新恢復亮麗門面，縣府列冊管理並受到保護，因此彰化縣文化局反對拆除牌樓。

公路局中區養護工程分局彰化工務段亦認同牌樓的文化歷史價值，並未把這項建議納入討論，僅初步決議縮小中山路2段與東民街路口範圍，重新劃設道路標誌標線與改變號誌秒數。東民街設置機車右轉專用道，避免右轉機車行駛混合車道；縣議會大門前中山路2段僅能右轉，禁止左轉，以取代現行左、右轉均可的交通規則，以及人行步道改善，相關工程陸續施設中，希望年底前完工。

彰化市中山路2段、孔門路及東民街口的彰化縣議會前路段，碰撞事故頻繁，是彰化縣最危險路口。（記者張聰秋攝）

公路局中區養護工程分局彰化工務段，希望在不動牌樓的前提下，透過標誌標線等措施，降低事故發生率。（記者張聰秋攝）

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