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鍾東錦出席幼兒園畢業典禮 苗栗明年編千萬試辦臨時托嬰

苗栗縣長鍾東錦（後排右一）頒發畢業證書和紀念品給幼兒園畢業小朋友。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣長鍾東錦（後排右一）頒發畢業證書和紀念品給幼兒園畢業小朋友。（苗栗縣政府提供）

2024/07/20 14:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦今（20）日參加頭份市格林名人幼兒園畢業典禮時，說明相關教育及社會福利政策，強調苗栗縣政府目前正積極在頭份、竹南地區整備擴校增班事宜，符應急遽增加的升學人數需求，以及明年起編列千萬預算試辦臨時托嬰等重要政策，讓年輕夫妻能紓解照顧壓力，讓生活更有幸福感。

鍾東錦與頭份市長羅雪珠等人分別頒發畢業證書和書包給畢業生代表，恭喜他們拿到人生第一張畢業證書，準備迎接新的學習里程，個個都是苗栗未來的希望、國家的主人翁。畢業生則合奏直笛與合唱，傳達內心的喜悅，向家長與來賓致謝。

鍾東錦指出，頭份、竹南地區發展與人口增加迅速，可預見未來學校規模會加大，國高中擴校增班勢在必行，除部分已著手增班之外，後續整備工作也緊鑼密鼓進行中，當幼兒們升學就讀國高中時，肯定可以充分容納所有學生數，不致衍生轉校困擾。

鍾東錦表示，苗縣府也正在研擬明年起推動臨時托嬰政策，預計第一年先編列約1000萬元預算，試辦臨時托嬰業務，至於家長與縣府的費用分攤標準和比例，頃由業務單位審慎評估中，希望臨時托嬰業務開辦後，讓年輕夫妻能有喘息時間，讓生活更有幸福感。

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