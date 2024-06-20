新北唯一定點臨托半年僅收18人 號稱500保母可立即媒合臨托實際等7天

市議員陳世軒質詢指出，新北現有的唯一定點臨托使用率低，要媒合保母臨托還要等7天，希望市府改善。（記者黃子暘攝）

2024/06/20 17:26

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市去年有1萬8千多名新生兒，全市目前僅有淡水區1間定點臨時托育據點，市議員陳世軒今（20）日質詢指出，現有的唯一定點臨托使用率低，平均一月收托2.25人，此前社會局長李美珍聲稱可以用APP媒合保母臨托，「立即有的話就可以臨托」，家長實際使用卻要媒合7天，也不見增設定點臨托的進度。李美珍說，今年要增設林口、金山、淡水定點臨托，預計8月可以上路。

陳世軒表示，家長若非急需或無人幫忙，不會找政府幫忙顧小孩，他曾質詢新北僅有一處定點臨托的問題，進一步深究發現這間臨托使用率低，統計去年5至12月使用人次僅18人，應要加強宣導；此外，社會局去年說今年上半年將增設林口、金山、淡水據點，進度何在？他建議，市府應以需求高的行政區優先設置，貼合民眾使用需求。

請繼續往下閱讀...

陳世軒指出，他上次業務質詢定點臨托全市僅1處的問題，李美珍答詢曾說，市府有500位保母可以提供臨時托育服務，如果立即有保母資源就可以馬上媒合臨托，實際上是網頁搜尋資源不易，家長打電話尋求媒合服務，服務單位「員工教育訓練」各項服務暫停1日，後續再度致電，對方告知臨托媒合機率不太高，等了7天才媒合成功，臨托根本不「臨托」，相關問題應要改善。

市長侯友宜回應，這種狀況不好，會了解狀況檢討，滿足家長臨托需求很重要。

李美珍說，3處新增據點預計今年8月可以上路，新北幅員遼闊，市府推廣居家式臨托，除了500位保母可以用育兒網媒合臨托，預計還會發展社區定點式等臨托服務，相關計畫尚在規劃、呈核階段，議員反應的狀況會再去了解。

其他5都定點臨托數量，桃園市有26處、台南18處、高雄15處、台北7處、台中4處，其中台北市規劃再增15處，預計達成一個行政區至少2處的目標，新北目前仍僅有1處據點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法