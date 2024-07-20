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TD05成颱極可能影響台北市 災防辦提醒：適逢天文大潮

根據中央氣象署最新資料，位於菲律賓東方海面的92W低氣壓已升格為熱帶性低氣壓TD05，未來幾天內可能增強為中度颱風，逼近台灣東部海域。（翻攝中央氣象署網站）

根據中央氣象署最新資料，位於菲律賓東方海面的92W低氣壓已升格為熱帶性低氣壓TD05，未來幾天內可能增強為中度颱風，逼近台灣東部海域。（翻攝中央氣象署網站）

2024/07/20 14:14

〔記者甘孟霖／台北報導〕根據中央氣象署最新資料，位於菲律賓東方海面的92W低氣壓已升格為熱帶性低氣壓TD05，未來幾天內可能增強為中度颱風，逼近台灣東部海域。台北市政府災害防救辦公室指出，7月20日至24日適逢天文大潮，面對極可能是今年首個影響台北市的颱風，市府提高警覺、嚴陣以待。

北市災防辦表示，TD05發布海上警報的機會極高，是否會發布陸上警報仍須視後續路徑與颱風暴風半徑而定；其外圍環流預計23日起開始影響台北市，主要影響期間為24、25日。面對可能是今年首個影響台北市的颱風，昨日以由災防辦通令工務局、環保局、都發局、勞動局等相關局處，加強防颱整備，也呼籲民眾可利用周末假日預為做好防颱工作。

北市災防辦指出，由於7月20日至24日適逢天文大潮，受颱風靠近影響，23日起河川高灘地可能有積淹水的情況發生，水利處及停管處將密切關注河川水位及周邊停車場狀況。

北市災防辦表示，今早也收到行政院災防辦通知，將派員參加7月22日上午10點行政院召開的防颱整備會議，面對極可能是第一個今年影響臺北市的颱風，北市府提高警覺，嚴陣以待。

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