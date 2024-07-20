台積電青年學生文學獎 她拿下小說、散文雙首獎+新詩優勝

「台積電青年學生文學獎」昨在粉專公布得獎名單及感言，其中畢業於嘉義女中的劉子新意外引發討論，因為她同時拿下了短篇小說與散文獎首獎，以及新詩優勝。（圖擷自臉書）

2024/07/20 12:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電青年學生文學獎昨公布獲獎名單，本次參賽組別共分為短篇小說、散文、新詩3大類，意外引發討論的是同時拿下短篇小說與散文獎首獎、畢業於嘉義女中的劉子新，她在新詩的作品也被列入優勝名單，讓網友紛紛讚嘆「劉子新的多元宇宙」、「好想拜讀一下得獎文章」，作家朱宥勳也大讚「創下21屆以來的空前紀錄」。

「台積電青年學生文學獎」昨在粉專公布得獎名單及感言，其中畢業於嘉義女中的劉子新意外引發討論，因為她同時拿下了短篇小說與散文獎首獎，以及新詩優勝。作家朱宥勳在threads上便發文指出，今年台積電青年文學獎公佈，出現了一批怪物新人，除了陳彥妤與王以安都得到雙料獎項，劉子新更是創下21屆以來的空前紀錄。

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朱宥勳指出，這些新人的才華毋庸置疑，但如果去查劉子新的紀錄就能發現，之前劉子新早就不斷在投稿，之前至少得過桃城文學獎和東華奇萊文學獎，2年前也拿過台積電散文獎。如果他的獲獎率不是100%，那他還可能有更多外人不知道的投稿紀錄。

朱宥勳也說，「劉子新、陳彥妤或王以安這樣的新人之所以值得期待，不是因為他們掃獎，而是因為「他們都好好完稿了超過一部作品」。完稿才是真的，沒有動筆去寫的文學夢，終究只是自我滿足的幻夢而已。只有動手下去做的人，才真的會為這個世界創造新的期待」。

在「台積電青年學生文學獎」粉專的發文也可看到劉子新的得獎感言，網友紛紛留言表示「劉子新也太強！」、「番外：劉子新的多元宇宙」、「這個孩子前兩年的散文和小說也有得獎，連續三年都得台積電青年學生文學獎」、「子新太強了吧，文壇後起之秀」、「們得獎感言都寫得好好看」、「又拿小說又拿散文又拿新詩的根本怪物新人」。

針對網友紛紛敲碗說「好想拜讀一下得獎文章」，粉專小編也透露，8月起會陸續在粉絲頁刊出。

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