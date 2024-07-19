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打水仗！屏東赤山國小驚現「城堡」 玩水超嗨

議員為萬巒赤山國小引進氣墊城堡，讓偏鄉學童也能打水仗。（洪明江辦公室提供）

議員為萬巒赤山國小引進氣墊城堡，讓偏鄉學童也能打水仗。（洪明江辦公室提供）

2024/07/19 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕炎炎夏日打水仗啦！連日氣溫居高不下，屏東今天又有3個測站高溫達37.8度以上，包辦全台高溫榜3到5名，值此炎夏，若是有水池泡澡就更好了。屏東縣議員洪明江像是夏日的聖誕老公公般，為偏鄉孩子帶來大型的氣墊水池城堡的沁涼大禮，讓學子涼快一夏。

「不只水池還有遊樂園！」，洪明江說，為讓偏鄉孩子暑假有處去不在家無聊，因此特別將遊樂園搬進了萬巒鄉赤山國小，吸引500多位親子團體共襄盛舉。這場活動不僅為偏遠地區的孩子們帶來了歡樂，也讓孩子們在校園內體驗到了一場豐富多彩的「童」樂會。

他說，每一個孩子都應該擁有快樂的童年，我們希望透過這樣的活動，讓他們感受到社會的關愛和支持，這次活動不僅得到了政府和在地店家的支持及居民的熱情參與持，亦有約50多位在地青年志工主動積極參與其中，齊心協力共同為母校的學弟妹創造了一個充滿歡笑和愛的暑假。

除了水上氣墊設施供小朋友體驗，周邊活動也結合公益，響應愛心，民眾憑7、8月發票即可享有愛心義剪及經絡養生保健服務，亦可憑發票兌換果醬剉冰及現烤雞蛋糕。除此之外，另有教育性的活動設計，涵蓋節能減碳及環境保護等主題，讓孩子們在遊玩的同時也能學到實用的知識，讓小朋友放電狂歡，大朋友放輕鬆。

洪明江指出，Fun暑假童樂會為偏鄉的孩子們帶來的不僅是短暫的歡樂，更是長久的關愛和支持。藉此活動，洪明江也表示，期待能夠點亮更多孩子的夢想，讓他們在愛與關懷中健康成長。

偏鄉學童打水仗。（洪明江辦公室提供）

偏鄉學童打水仗。（洪明江辦公室提供）

偏鄉學童打水仗。（洪明江辦公室提供）

偏鄉學童打水仗。（洪明江辦公室提供）

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