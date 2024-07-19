爆紅彰化市導覽來了！「阿家、小莊」7/27開團 30名額手刀報名
2024/07/19 20:32
〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰安國中應屆畢業生「阿家」吳承家、「小莊」莊睿豪帶女網紅「孫女」導覽家鄉21個景點，影片已衝破150萬人次點閱，成功行銷彰化市，2人獲聘「終身觀光大使」，市長林世賢27日要和阿家、小莊一起導覽彰化市，21日起開放報名，僅有30個名額，報名要快！
林世賢今天在臉書貼文說，「大家還記得世賢和阿家及小莊的暑假導覽之約嗎？市公所這次邀請到這兩位很棒的彰化囝仔擔任觀光大使；即將在27日下午2點到5點帶大家彰化半日遊啦！」
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活動路線是「元清觀-火車站-扇步道-臺鐵舊宿舍群-扇形車庫-戶羽機關車園區-忠權社區彩繪-三川紅茶-忠權運動公園-火車站」，當天會依狀況調整，全程步行。名額只有30人。除了走訪彰化景點，市公所還準備了免費麻糬和紅茶品嚐，再送「好神彰化」書籍和龍年限定半半吊飾。報名時間是21日中午12點起，到25日晚間11點59分止，額滿提前結束。報名連結：https://www.beclass.com/rid=284d94e66986ce66126d。
市公所提醒，30名報名民眾請於27日下午1點50分到2點到元清觀集合報到，全程步行，請自備飲水、防曬用品及個人所需用品。活動前如遇颱風等不可抗力因素，為考量參加者人身安全，主辦單位將決定是否取消或更改活動內容。