台中「寶之林」電動車快充站 收費、充電時間曝光

寶之林快充站是台中第1個公私協力環教場所快充示範站。（環保局提供）

2024/07/19 20:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局設置首座環境教育場所示範站，建置電動車友善使用環境，在北屯區「寶之林」園區既有停車空間，以市有土地公開標租方式與旭電馳科研公司合作，建置兩種規格的快充站，自今年3月中旬試營運至今，服務3000多輛次電動車，提供快速便捷的友善電動車使用環境，將持續開發適合地點設站。

環保局表示，寶之林快充站為全天候24小時充電使用，充電設備總功率360Kw，為滿足市售電動車，採用500A超大電流液冷式CCS1/CCS2兩種規格的充電槍，可支援各品牌電動車最快充電速度，今年5月已有980輛次，單日最高服務47輛次，單量最高充電98.26kWh，6月更有1210輛次充電。

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環保局指出，寶之林快充站自2021年起著手規劃進行，從土地多目標使用、停車動線規劃、電力需求評估、土地招組等，終於在今年完成採用土地招租的公私協力合作模式建構，也是台中市首座環境教育場所快充示範站。

該統計至6月底，該站總營運度數高達11萬6080度（kwh），開放一般民眾使用，收費為11元/度，加入旭電馳公司會員收費為9.9元/度，且此站因應各廠牌車型最高充電功率，殘電量由10%至80%，充電時間約為18至30分鐘。

環保局長陳宏益表示，寶之林快充站是台中第1個公私協力環教場所快充示範站，不僅可挹注市府土地租金收入，同時引進營運廠商實務經驗，加速電動車友善環境建構。

該案從多目標規劃、跨局處協商及用地移撥等作業，歷經3年完成，同時結合旁邊寶之林廢家具再生中心，攜手車主一起到家具再生中心環保愛地球，別具象徵性意義，另寶之林快充站位處74中彰快速道太原交流道旁，可前往新社、大坑及北屯要道，交通便利、環境優美。

寶之林快充站，建置兩種規格的快充站，自今年3月中旬試營運至今，服務3000多輛次電動車。（環保局提供）

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