暑假遊梨山 可預福包車付費觀光服務

梨山地區觀光資源豐富，炎炎夏日最適前往避暑度假。（中市府提供）

2024/07/19 18:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕0403花蓮地震雖未對台中和平地區造成地貌損害，但仍影響中橫台8線另一端的梨山地區觀光客源，現今路段穩定，中市府交通局表示持繼推動梨山幸福巴士上路，滿足當地民眾交通需求，此外，時值暑假，當地提供梨山幸福包車付費觀光服務，讓來自全國各地遊客能更便利暢遊梨山，享受品茗吃桃，遠離高溫酷暑。

此外，和平區公所舉辦的台中梨山森活節也將於7月20、21日登場，規劃健走、開幕晚會及小農市集等系列活動，歡迎民眾暢遊梨山吃水蜜桃、品茗避暑。

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交通局長葉昭甫表示，梨山地區從2022年起推動幸福巴士，提供小而美的公車服務，免費協助原鄉居民來往四大部落照顧民眾就學、就醫及採買的日常所需。

葉昭甫表示，梨山幸福巴士是由交通局透過專案輔導梨山社區發展協會成立的市區客運業，此外，該協會與當地旅宿業者合作，讓梨山觀光遊客透過飯店業者，也能預約幸福巴士付費包車遊玩梨山各大景點，遊客可在平均海拔2000公尺的梨山，自在遊玩。

一位來自北部的遊客表示，一行人經由飯店業者協助預約幸福巴士的包車服務，不必擔心拖著行李旅遊不方便，搭乘有如觀光專車的幸福巴士出發後，可以隨時在適合的景點停靠，包車駕駛熟悉梨山交通路線與風土民情，暢遊秘境景點、大啖當地美食，炎炎夏日來梨山度假，消暑又遠離塵囂，搭乘包車值回票價。

梨山觀光資源豐富，市府推動梨山幸福巴士包車觀光服務，民眾可包車暢遊品茗吃桃。（中市府提供）

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