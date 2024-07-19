埔里恒吉宮媽祖廟成團購面交熱點竟遭檢舉 廟方即日勸離廣場

團購業者、民眾在恒吉宮媽祖廟前廣場進行面交，遭人檢舉是擺攤營業，涉及違反都市計畫法，廟方無端遭牽連，已貼出告示此地禁止設攤。（記者佟振國攝）

2024/07/19 16:40

〔記者佟振國／南投報導〕盛名之累？南投縣埔里鎮恒吉宮媽祖廟是地方重要信仰中心，知名度高且廟前還有大型廣場，近年來成為本地、外地業者與團購民眾面交熱點，但最近面交行為遭人檢舉是在擺攤營業，違反都市計畫法，無端遭牽連令廟方無奈，即日起只能婉拒團購面交行為進入廟前廣場，盼鄉親諒解。

網路便利促進電商發展，許多民眾都有網購、團購消費經驗，透過臉書、LINE等社群軟體下單訂購，再選擇地點面交付費。埔里鎮恒吉宮媽祖廟為地方信仰中心，不僅在地鄉親再熟悉不過，外地業者也容易透過搜尋導航抵達，加上廟前有大型廣場，停車方便，近來成為團購面交熱點，每到傍晚時分，民眾在各攤車前排隊取貨，好不熱鬧。

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但廟前廣場的面交行為最近遭人檢舉是在擺攤營業，廟方前天接到縣府建設處公文，指廟前廣場土地是都市計畫區保存區，擺攤營業行為已違反都市計畫法，也有業者、民眾認為面交等同擺攤營業有待商榷，縣府則訂下週三（24日）進行會勘後裁處。

恒吉宮媽祖廟總幹事洪景明指出，廟前廣場為對外開放空間，近來下午4點過後至傍晚常有民眾聚集，工作人員本不以為意，但聚集的人車愈來愈多，好奇了解才知道是團購面交，停留時間約30分鐘至1小時即散去。

廟方原本著媽祖慈悲與人方便，只要沒有違法物品、不影響通行路線及不亂丟垃圾破壞環境，並未加以干涉，卻被檢舉是在廟內擺攤營業違反都計法，目前則是配合政府法令，即日起進行勸離，勿在廟前廣場進行面交。

埔里鎮恒吉宮媽祖廟是地方知名信仰中心，近來也成為團購面交熱點。（記者佟振國攝）

埔里鎮恒吉宮媽祖廟接到縣府建設處公文，針對民眾檢舉廟內廣場擺攤營業一事訂7月24日下午會勘。（記者佟振國攝）

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