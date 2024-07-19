宜蘭抹茶山設人流計數器 年估16萬人次朝聖

宜蘭聖母山莊步道因「抹茶山」爆紅，林保署宜蘭分署6月與台灣山盟公益協會合作，在登山口處設置1組紅外線人流計數器，平均每天入園450人次。（林保署宜蘭分署提供）

2024/07/19 13:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭聖母山莊步道因「抹茶山」爆紅，林業保育署宜蘭分署6月與台灣山盟公益協會合作，在登山口處設置1組紅外線人流計數器，以平均每天入園450人次推估，1年約計16萬人次朝聖，將作為未來總量管制計畫依據，維護環境生態與遊憩品質。

聖母山莊步道位在礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方，登山客從五峰旗步行約4公里長的緩坡後，抵達步道出入口通天橋，接著是1.6公里長的階梯步道，終點有1處觀景平台，全盛時期假日約3千人次，步道滿布登山客，上山還得排隊等候，因遊客眾多未有人流管制，山林永續議題備受關注。

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宜蘭分署森林育樂科表示，過去遊客數仰賴志工統計，今年6月台灣山盟捐贈1組約10萬元的人流計數器，已設置登山口處，紅外線感應自動記錄山友進出人數，期望能精準掌握人數後，做為未來人流管制與環境負荷的參考依據。

育樂科指出，經實際統計，每日平均約有450人次上山、年推估16萬人次，數據將提供擬定相關步道設施管理經營策略，希望通過政府與非營利組織的努力，讓這片自然景觀得到更好的保護，以目前初步分析遊憩品質與生態負荷量，總量管制遊客數每日控制於500人次以內最佳，但具體實施內容、時間及措施尚待研議。

聖母登山步道擁有豐富多樣動植物資源，包括多種珍稀鳥類和特有植物且設有多處觀景平台，提供遊客欣賞蘭陽平原及雪山山脈壯麗景色，日本攝影師小林賢伍於2016年登上聖母山莊，拍下連綿山巒並以「抹茶冰淇淋山」形容，引起迴響。

宜蘭抹茶山登山口處設置人流計數器，年估16萬人次朝聖。（林保署宜蘭分署提供）

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