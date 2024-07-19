豬雞飼料粗蛋白最高限量 畜試所估可大幅降低溫室氣體排放

經濟部於5月訂定豬雞飼料粗蛋白最高限量，也下修最低限量，畜試所以新比例的飼料測試，並不會影響生長表現。（畜試所提供）

2024/07/19 14:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕經濟部於今年5月修訂飼料國家標準，針對豬、雞飼料中粗蛋白含量新增最高限量並調降最低限量，農業部畜試所表示，經實驗證明，新標準的飼料不影響畜禽生長，但明顯降低溫室氣體排放，若全國有5%豬雞採用新標準飼料，一年降低的溫室氣體相當於8座大安森林公園碳吸存量。

繼日韓等國修訂飼料粗蛋白的最高限量或胺基酸的最低限量標準後，因應減碳趨勢，我國經濟部也於5月修訂相關標準，畜試所依照新標準試驗，分別用降低蛋白質及補足必需胺基酸的低氮配方，來餵飼白肉雞及肉豬，試驗結果顯示其生長表現不受影響；此外結果也發現，飼料中蛋白質含量每降低1%，每隻白肉雞和肉豬每年分別可減少相當於0.025公斤及7.24公斤的二氧化碳排放。

請繼續往下閱讀...

畜試所表示，若全國5%肉豬及白肉雞應用新的國家標準，使用蛋白質含量降低1%的飼料，一年即可分別降低約30公噸及1437公噸的二氧化碳排放，合計相當於8座大安森林公園的碳吸存。

畜試所表示我國每年豬雞飼料生產佔全體飼料生產量9成以上，近期已針對本項修訂案展開密集的宣導作業，也呼籲飼料業者依據新標準儘速向農業部申請更換相關品項的飼料登記證，讓畜牧產業的淨零減碳由飼養源頭做起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法