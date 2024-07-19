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捕捉稀有「董雞」百砲壯觀畫面曝光 台北團揪團午夜南下

為了拍董雞，現場大砲超過100砲，十分壯觀，鳥友笑稱「砲管都在慶煙了」。（圖由鳥友黃蜀婷提供）

為了拍董雞，現場大砲超過100砲，十分壯觀，鳥友笑稱「砲管都在慶煙了」。（圖由鳥友黃蜀婷提供）

2024/07/19 13:25

〔記者蔡文居／台南報導〕稀有夏候鳥「董雞」已停留台南約半個月，今天董雞鳥況好到爆，上午8點前已現蹤飛行20餘趟，讓守候的鳥友大飽眼福。台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷表示，今天守候的鳥友人數更勝之前，現場大砲超過100砲，十分壯觀，鳥友笑稱「砲管都慶煙了」。

黃蜀婷表示，前幾天，董雞僅於晨昏短時間出現，今天「董仔」心情好，很給面子，飛進來又飛出去，上午8點不到，已經飛了20幾趟，「大董」、「小董」都有出現，只有「董娘」可能正在坐巢孵蛋沒出現，鳥況超好，為這陣子以來最好的一天，現場大砲超過100砲。

黃蜀婷說，不少外縣市的鳥友都在問，董雞還會停留多久？其實也沒人能保證。由於明後天遇到星期假日，外縣市鳥友紛紛要組團南下，台北鳥友已揪團將於今天午夜12點集合出發，台中團則打算凌晨出發，預計明後天鳥友人數將爆增，周邊食宿生意也做不完，真的要感謝「董雞家族」帶來的商機。

這次出現在台南的董雞，多達4、5隻之多，包括公鳥、母鳥及亞成鳥都有，因此鳥友懷疑可能是同一個家族。董雞主要分佈於南亞、東南亞一帶，在台灣屬於夏候鳥，夏天會飛到台灣、中國、朝鮮半島等東亞地區繁殖，棲息於沼澤、稻田等濕地，生性隱蔽。牠總是在清晨、黃昏才出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲，別稱「田董」。

鳥友守候捕捉董雞飛起的珍貴畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

鳥友守候捕捉董雞飛起的珍貴畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

稀有夏候鳥董雞飛行英姿。（圖由鳥友尤志民提供）

稀有夏候鳥董雞飛行英姿。（圖由鳥友尤志民提供）

稀有夏候鳥董雞飛進來又飛出去，讓守候的鳥友大飽眼福。（圖由鳥友尤志民提供）

稀有夏候鳥董雞飛進來又飛出去，讓守候的鳥友大飽眼福。（圖由鳥友尤志民提供）

稀有夏候鳥董雞通常於清晨、黃昏出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲。（圖由鳥友尤志民提供）

稀有夏候鳥董雞通常於清晨、黃昏出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲。（圖由鳥友尤志民提供）

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