為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

稀有董雞現蹤台南 全國鳥友瘋狂百砲守候

鳥友王國衍半夜從台中特地南下，終於如願拍到董雞的珍貴畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

鳥友王國衍半夜從台中特地南下，終於如願拍到董雞的珍貴畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

2024/07/17 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕稀有候鳥「董雞」最近現蹤台南，而且一次多達4、5隻之多，鳥友懷疑可能是同一個家族。消息傳出後，引起全國鳥友瘋狂，為了一睹牠的廬山真面目，不少中北部的鳥友專程半夜南下，現場幾乎天天百砲大陣仗守侯，在地方造成轟動。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，董雞體長可達35公分，為保育類野鳥，主要分佈於南亞、東南亞一帶，在台灣屬於夏候鳥，夏天會飛到台灣、中國、朝鮮半島等東亞地區繁殖，棲息於沼澤、稻田等濕地，生性隱蔽。牠總是在清晨、黃昏才出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲，又稱「田董」。

由於董雞非常稀有，在台灣各地僅有零星記錄，2年前在台南東山、將軍也曾出現過，而轟動一時。本月初，台南鳥友林老師在一處內陸草澤發現牠的蹤跡，消息秘而不宣，一直到上週才在鳥友之間傳開，但為了避免牠們受到干擾，鳥友們仍不對外公開地點。

今年75歲的鳥友王國衍，為國家級網球教練退休，他昨天凌晨3點從台中特地南下，守了一整天，一直到今天清晨才拍到滿意的董雞飛行畫面。他說，他過去曾跑到桃園、花蓮等地拍董雞，前後拍了8次都槓龜，一直到這次才成功拍到，非常開心。

他說，他從事攝影53年，約6年前開始投入鳥類生態攝影，過去曾舉辦過攝影個展，今年9月7日將在台中都會公園舉辦斜槓人生攝影個展，以鳥類生態為主，還有其他人文攝影作品，而這次在台南拍到的珍貴董雞畫面也會在個展展出。

稀有夏候鳥董雞的飛行畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

稀有夏候鳥董雞的飛行畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

鳥友為了捕捉董雞的珍貴畫面，每天清晨現場幾乎都百砲大陣仗守侯。（圖由鳥友何世建提供）

鳥友為了捕捉董雞的珍貴畫面，每天清晨現場幾乎都百砲大陣仗守侯。（圖由鳥友何世建提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
候鳥黑尾鷗「染黑」！蘭陽溪口落難沾滿油污畫面曝
2024/03/14 21:46

候鳥黑尾鷗「染黑」！蘭陽溪口落難沾滿油污畫面曝
候鳥整個頭黑化！「巧克力鷗」剩2個眼睛小白點萌翻
2024/03/13 22:19

候鳥整個頭黑化！「巧克力鷗」剩2個眼睛小白點萌翻

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
雲林莿桐1土雞場染H5N1 撲殺2.3萬隻雞
2024/03/25 17:13

雲林莿桐1土雞場染H5N1 撲殺2.3萬隻雞
驚喜！嘉義布袋、鰲鼓濕地 黑面琵鷺滯留逾40隻
2024/05/02 15:12

驚喜！嘉義布袋、鰲鼓濕地 黑面琵鷺滯留逾40隻
稀有過境鳥黦鷸台南將軍濕地現蹤 背「背包」旅行幾千公里
2024/05/10 12:44

稀有過境鳥黦鷸台南將軍濕地現蹤 背「背包」旅行幾千公里
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播