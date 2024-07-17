稀有董雞現蹤台南 全國鳥友瘋狂百砲守候

鳥友王國衍半夜從台中特地南下，終於如願拍到董雞的珍貴畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

2024/07/17 13:29

〔記者蔡文居／台南報導〕稀有候鳥「董雞」最近現蹤台南，而且一次多達4、5隻之多，鳥友懷疑可能是同一個家族。消息傳出後，引起全國鳥友瘋狂，為了一睹牠的廬山真面目，不少中北部的鳥友專程半夜南下，現場幾乎天天百砲大陣仗守侯，在地方造成轟動。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，董雞體長可達35公分，為保育類野鳥，主要分佈於南亞、東南亞一帶，在台灣屬於夏候鳥，夏天會飛到台灣、中國、朝鮮半島等東亞地區繁殖，棲息於沼澤、稻田等濕地，生性隱蔽。牠總是在清晨、黃昏才出現，常發出「董！董！董！」的特別叫聲，又稱「田董」。

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由於董雞非常稀有，在台灣各地僅有零星記錄，2年前在台南東山、將軍也曾出現過，而轟動一時。本月初，台南鳥友林老師在一處內陸草澤發現牠的蹤跡，消息秘而不宣，一直到上週才在鳥友之間傳開，但為了避免牠們受到干擾，鳥友們仍不對外公開地點。

今年75歲的鳥友王國衍，為國家級網球教練退休，他昨天凌晨3點從台中特地南下，守了一整天，一直到今天清晨才拍到滿意的董雞飛行畫面。他說，他過去曾跑到桃園、花蓮等地拍董雞，前後拍了8次都槓龜，一直到這次才成功拍到，非常開心。

他說，他從事攝影53年，約6年前開始投入鳥類生態攝影，過去曾舉辦過攝影個展，今年9月7日將在台中都會公園舉辦斜槓人生攝影個展，以鳥類生態為主，還有其他人文攝影作品，而這次在台南拍到的珍貴董雞畫面也會在個展展出。

稀有夏候鳥董雞的飛行畫面。（圖由鳥友王國衍提供）

鳥友為了捕捉董雞的珍貴畫面，每天清晨現場幾乎都百砲大陣仗守侯。（圖由鳥友何世建提供）

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