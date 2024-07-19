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民眾買生日蛋糕夾層發霉上吐下瀉 京餤糕點：可能不小心多放1、2天

基隆市民眾買到生日蛋糕內層發霉。（翻攝自基隆人日常臉書）

基隆市民眾買到生日蛋糕內層發霉。（翻攝自基隆人日常臉書）

2024/07/19 13:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕有民眾日前在基隆市區的「京餤糕點」買生日蛋糕，內層發霉，吃了上吐下瀉。衛生局派員稽查，工作場所有髒污，要求業者改善，業者也承認疏忽，可能食品不小心多放1、2天，衛生局將依食品衛生法裁罰至少12萬元。

有民眾7月18日在臉書社群媒體反映，在「京餤糕點」買了生日蛋糕，唱完生日快樂歌吃了一口蛋糕覺得酸酸的，仔細一看發現蛋糕內層的料有白白的毛，已經發霉，幸好只有大人吃，半夜上吐下瀉。

衛生局獲得訊息後，派稽員前往該店稽查，工作台面及地面髒污、冰箱內食材未包覆存放等等缺失，現場要求業者立即改善，開立限期改善通知書；現場抽查食材原料及抽驗產製麵包、蛋糕，檢驗其衛生標準，目前在檢驗中。針對食品發霉，衛生局表示，將約談業者，依法開罰至少12萬元。

業者承認有所疏忽，可能食品不小心多放1、2天，以後會注意，對民眾吃了身體不舒服，他也很抱歉，願意負起責任。

基隆市衛生局局長張賢政提醒食品業者，台灣夏季氣候潮溼炎熱，食品保存要特別注意「溫度」及「時間」，不要讓食品放置太久，以免食品變質。

基隆市衛生局人員前往糕餅店稽查工作環境限期改善。（記者盧賢秀翻攝）

基隆市衛生局人員前往糕餅店稽查工作環境限期改善。（記者盧賢秀翻攝）

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