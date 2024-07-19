要完成繳費才能登記志願，四技二專聯合登記分發今起繳費。（取自官網）

2024/07/19 11:15

〔記者林曉雲／台北報導〕113學年度四技二專日間部「聯合登記分發入學」招生，今（19）日開始進行考生個別繳費，技專校院招生委員會聯合會提醒，本招生是最後入學管道，請考生把握入學機會並儘早完成繳費，考生要確認完成繳費，才能進行後續志願登記。

113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計69校2364系科（組）、學程參與招生，預計提供1萬9600個招生名額，實際招生名額將7月29日公布，技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示，113學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過本招生登記資格審查的考生，即起至7月24日24時止進行繳費作業。

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考生繳費管道及期限為：台灣銀行臨櫃繳款，至7月24日15時30分止；其他金融機構（含郵局）跨行臨櫃匯款，至7月24日15時30分止；各金融機構自動櫃員機（ATM及網路ATM）轉帳繳費，至7月24日24時止，（4）便利商店繳費，至7月20日24時止；逾時概不受理。

段裘慶說明，通過登記資格審查之考生，於規定繳費時間內完成繳費2小時後（便利商店需3個工作天，不含例假日），即可上網查詢繳費狀態；另無論辦理集體或個別繳費考生（包含免繳費之低收入戶考生），均須於繳費期間內查詢繳費狀態，考生皆須確認繳費成功，才可於7月29日15時起上網查詢實際招生名額、7月30日10時起，查詢各招生群（類）別之校系科（組）、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績。

另，達到最低登記標準之考生，再於7月30日10時起至8月2日17時止，上網選填登記志願，考生可選填登記志願之所屬群（類）別須與報考統一入學測驗之群（類）別相同，志願總數最多可選填199個為限。

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