四技二專甄選入學今放榜 2.5萬人上榜錄取率95.1％

今年四技二專甄選入學招生就讀志願序今天放榜，共有2萬5482人獲錄取，錄取率為95.1%。（資料照）

2024/07/16 13:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年四技二專甄選入學招生就讀志願序今天放榜，共有2萬5482人獲錄取，錄取率為95.1%。技專校院招生委員會聯合會提醒，考生必須於本週四起，依據錄取學校規定時間及方式辦理報到，否則視同放棄錄取資格。

113學年度甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，計123校2777個系科組學程提供招生名額4萬109名（含青年儲蓄帳戶組），共計4萬2762人完成第一階段報名，每名考生至多可申請6個校系科（組）學程。

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經過第一階段篩選，計有3萬8160人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名（含學習歷程備審資料網路上傳作業）者，計2萬9503人。

第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計2萬8744人，完成登記就讀志願序者計2萬6782人，經就讀志願序統一分發錄取者計2萬5482人，錄取率為95.1%。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福特別提醒，各錄取學校於各校網站公告報到方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生必須於本月18日起，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

而113學年度四技二專甄選入學招生獲分發之錄取生，如同時獲得113學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於明天中午12時前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，始可於甄選入學招生管道辦理報到。考生同時獲取四技二專甄選入學與技優甄審招生之分發錄取資格時，須擇一辦理報到。

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