四技二專技優甄審入學放榜 分發錄取率44.3％

113學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今公告，分發錄取率44.3％。（資料照，記者楊綿傑攝）

2024/07/09 16:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕113學年度四技二專技優甄審入學招生分發錄取結果今天公告，今年分發錄取率44.3％。技專校院招生委員會聯合會提醒，獲分發的錄取生若未於規定期限內完成報到手續，視同放棄錄取資格；而獲分發錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到。

今年四技二專技優甄審入學計70所科技校院及大學參與招生，提供1217系科（組）、學程，4646名招生名額，招生名額居前三類依序為商業的1029名、商設的629名、電子的591名。

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今年共7384人申請資格審查，其中通過資格審查並網路報名共7236人，甄審結果正、備取生計5382人，完成網路登記就讀志願者計4861人，經就讀志願序統一分發錄取者3206人，分發錄取率44.3％。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各錄取學校會於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行到錄取學校網站查詢，17日中午12點前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

至於獲分發之錄取生若於四技二專技優甄審入學招生已完成報到且未於規定時間內聲明放棄者，即無法再於四技二專甄選入學辦理報到，分發錄取生必須特別注意。

此外，已辦理完成報到手續的錄取生，除了17日中午12點前以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加113學年度四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學錄取及入學資格。

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