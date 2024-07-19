毛小孩結紮不痛苦 中市農業局攜手秀傳醫院培訓獸醫師學微創手術

中市農業局與秀傳醫院合作，培訓獸醫師學微創手術，移植到動物身上。（動保處提供）

2024/07/19 10:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府鼓勵民眾多認養毛小孩，中市議員要求對流浪犬節育手術技術應提昇減少其痛苦；農業局長張敬昌表示，市府去年就跟秀傳醫院合作，培訓獸醫師學習實施在人類身上的微創手術，移植到動物上，專注於動物胸腔、腹腔手術、細胞檢查與治療、及絕育手術4項，而兼做動物中途之家的獸醫院就用微創手術來節育，減少毛小孩的痛苦，也復原快。

張敬昌並表示，市府去年和秀傳醫院、台中市獸醫師公會及一家動物醫院合作，已經有9位獸醫師結訓，今年再受訓9位，共18位；他強調位在南屯及后里的動物之家本來就有獸醫師進駐，對於駐點醫師可以處理的小病痛就可馬上處理，若病情較嚴重者，就送到有合作動物診所或者動物醫院來治療，若有懂微創的獸醫師來治療，便可減少毛小孩的痛苦，此外，動保處對動物之家毛小孩的健康會如實的公布。

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民進黨市議員謝家宜表示，推動寵物認養，提高動物認養率，幫毛孩找到溫暖幸福的家，也是動物友善城市的一環，但台中市去年認養率只60%、比2022年85%還降低，動保處應該要多宣傳。

此外，謝家宜表示，她曾經接獲一件民眾陳情案，認養的飼主自動物之家認養了一隻註記已結紮的母貓，但是認養回家後因爲母貓仍會發情，才發現有結紮不完全的狀況，如何讓毛小孩不痛苦接受結紮動保處也應確實掌握待認養動物的健康狀況。

另一位市議員林霈涵表示，現代人已把毛小孩當作是家人，毛小孩也會有些病痛須處理。但是一旦毛小孩生病，若用傳統手術因為傷口大，除造成傷口癒合慢之外，術後也非常疼痛，因此才有微創手術的產生，她希望動物之家的毛小孩一旦生病，需要動手術也應微創手術。

毛小孩已成為家人，主人都希望一旦毛小孩生病需要動手術可用不痛苦的微創手術進行。（記者蘇金鳳攝）

台灣人愈來愈多人養毛小孩，甚至視為家人。（記者蘇金鳳攝）

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