扯！基隆中正公園遊戲場啟用9天 燈管、電線掉落

基隆市政府接獲通報指遊戲塔燈管鬆脫，改以塑膠索將燈具與電線綑綁固定。（記者俞肇福攝）

2024/07/18 22:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆中正公園希望之丘親子遊戲場7月10日熱鬧啟用，這兩天陸續傳出電燈電線垂落、封閉縫隙的矽利康（矽氧樹脂）出現小洞，被帶小朋友去遊戲的民眾貼上臉書，民進黨基隆市議員鄭文婷今天會勘，要求基隆市都市發展處盡速改善；都發處長謝孝昆表示，會將市議員指正的缺失盡速完成改善。

基隆市政府在前市長林右昌任內向中央爭取補助，整建中正公園親子遊樂場，設置全新親子共融遊戲場，最受矚目的是3層樓高的遊戲塔，並保留市民早年記憶中的大象裝置藝術。因為施工細節小缺失與指示牌不明確，造成親子敗興而返，陸續有人向民進黨議員鄭文婷、許睿慈與陳宜投訴，鄭文婷辦理會勘。

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鄭文婷表示，民眾反映遊戲場鐵欄杆為了避免孩童摔下，用壓克力板黏附欄杆，但是工人施工壓克力板邊緣未再做處理，壓克力板邊緣十分銳利，孩童手摸過去就被割傷。另外，注射矽利康讓欄杆與壓克力黏附，結果有的矽利康整個溢出孔隙，頗為醜陋。

許睿慈指出，希望之丘親子遊戲場使用對象為2歲到10歲，這個範圍很廣，遊戲塔中的溜滑梯，2歲到10歲一起在溜滑梯中相遇，10歲孩童可能因為發育好，在溜滑梯轉彎處很容易卡住而停滯，後面的孩童因為沒看到轉彎處有人卡住，等到看見就撞上， 應該做年齡限制或派人管制，避免人卡住。

此外，2歲孩童不適合踩網狀的爬索，2歲孩童稍有不慎，踩到爬索的空隙，就會踩壞爬索下的燈具，也會造成燈具損壞，夜晚照明不足，容易造成受傷。

陳宜說，民眾投訴親子遊戲場圍牆上有釘子，她立刻跟都發處反應，今天會勘看已移除。

謝孝昆表示，親子遊戲場完工後，有找當初親子共融遊戲場參與設計的團體來體驗找缺失，很遺憾因為使用頻繁，造成新問題產生。議員會勘指正的缺失，都發處會盡速改善。

基隆市中正公園親子遊戲場，遊戲塔內的電燈燈管，原用AB膠黏附在鋼柱上，被孩童因踩網索時沒站穩，一腳踩到下方燈管，造成燈管、電線鬆脫而垂落。市府事後趕緊將燈具用塑膠索予以固定。（記者俞肇福攝）

紅框內為原先燈管黏附處。（記者俞肇福攝）

紅框內為垂落的燈管。（記者俞肇福攝）

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