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香！「香腸自動販賣機」現身屏東西市場 35口味熱騰騰現吃

王禮鑫選擇在充滿文青風的屏東西市場設置香腸自動販賣機。（記者羅欣貞攝）

王禮鑫選擇在充滿文青風的屏東西市場設置香腸自動販賣機。（記者羅欣貞攝）

2024/07/18 19:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉在地經營40年的香腸傳統食品業者研發出「香腸自動販賣機」，即時加熱現吃，第一台香腸機在全新開幕的超文青「屏東西市場」現身，吸引民眾嘗鮮，看到機器送出冒著煙的熱騰騰香腸，忍不住發出驚嘆。

催生香腸自動販賣機的王禮鑫是傳統產業第二代，他說，父親最早創業時，做的是香腸調味料，他自己則在20年前開始生產香腸，主攻多口味香腸，也代客研發，至今推出過2百種香腸。因應人力問題與越來越高的成本，加上疫後消費型態改變，他決定順應現代趨勢，推出香腸自動販賣機，將需求與構想設計出來，與製造廠合作完成。

王禮鑫的第一台香腸販賣機選在本週開幕的屏東西市場設置，他說，一台機器同時可有35種口味供消費者選購，他特別挑選屏東在地特色與接受度的口味，包括芋頭香腸、香檬馬告香腸、剝皮辣椒香腸，還有飛魚卵、蒜味、泰國蝦等，預計每週都會更換口味，接下來還會有烤鴨香腸、芒果香腸等。

消費者只要在販賣機上選擇口味，接著以行動支付或信用卡付費，冷藏狀態的香腸就會被送到微波加熱區，大約20多秒就完成，拆開包裝就可以馬上享用。王禮鑫說，將來一卡通等行動票證也能使用，還會導入AI，消費者先透過網路選擇口味、刷卡付費，取得QR Code後，到販賣機掃一下就可以取貨。

因應屏東縣33鄉鎮市特產，業者也將推出一鄉一特色的香腸，未來販賣機會放置到各風景區，讓國內外遊客透過香腸，認識屏東在地豐富的特產與味道。

香腸自動送進微波區加熱。（記者羅欣貞攝）

香腸自動送進微波區加熱。（記者羅欣貞攝）

拆開包裝就是熱騰騰的美味香腸。（記者羅欣貞攝）

拆開包裝就是熱騰騰的美味香腸。（記者羅欣貞攝）

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