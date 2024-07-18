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水庫通過造林碳匯註冊首例 石門水庫估30年可獲89公噸碳權

國內水庫首例造林碳匯註冊通過，石門水庫預估30年可獲89公噸碳權。（記者李容萍攝）

國內水庫首例造林碳匯註冊通過，石門水庫預估30年可獲89公噸碳權。（記者李容萍攝）

2024/07/18 20:15

〔記者李容萍／桃園報導〕經濟部水利署今年初向環境部提出「石門水庫北苑園區植樹計畫」自願減量額度註冊申請，日前獲審查通過，門水庫預估30年可獲得89公噸二氧化碳的減碳額度，這也是全國95座水庫中首座在水庫園區植樹通過註冊的案例。

環境部「溫室氣體造林與植林碳匯專案項目」是透過種樹換得碳權，目前國內通過的碳匯相關專案共兩案，分別是東埔蚋溪綠美化場地植樹專案、石門水庫北苑園區植樹計畫碳匯抵換專案，都是水利署提出、皆採既有的新植造林溫室氣體減量方法學；而要將自然碳匯轉為碳權，還需符合監測、報告與驗證機制（MRV）。

水利署副署長王藝峰說，面對氣候變遷的影響，國家以2050年淨零碳排為目標後，水利署積極配合參與推動。一方面以減少碳排放50％為目標啟動水利工程減碳作為；另一方面納入植樹固碳思維，增加轄管土地植樹綠美化工作，以提高植樹碳匯量能，共同努力達成國家淨零碳排政策。

水利署北區水資源分署配合推動轄管土地植林固碳及減碳政策，2021年透過桃園市政府養護工程處「森愛桃園平台」媒合，由北水分署提供轄管適合植樹場域，與台積電公司「台積電植樹薪傳計畫」合作植樹，在石門水庫北苑及南苑共種植喬木15種、703株，由台積電公司養護一年及保活後，2022年12月捐贈給北水分署接續養護管理。其中北苑種植14種、398株的場域較不受人為活動干擾，促成「石門水庫北苑園區植樹計畫」自願減量額度申請註冊獲環境部審查通過。

北水分署副分署長曾國柱說，石門水庫北苑園區植樹面積約1.7公頃，種植14種原生種喬木398株，此次註冊通過，預估30年可獲得89公噸二氧化碳當量的碳權；在環境部小組審查時，多位委員對於本案利用水庫園區土地植樹，結合景觀、民眾休閒與環境教育場域，又能配合國家減碳政策的多功能特色，給予正面鼓勵與肯定。北水分署除定期巡視維護，並導入科技方法來監測調查樹木的生長情形，確保存活率，以取得預期碳權量。

石門水庫北苑園區植樹面積約1.7公頃，種植14種原生種喬木398株，北水分署派員定期巡視維護。（記者李容萍攝）

石門水庫北苑園區植樹面積約1.7公頃，種植14種原生種喬木398株，北水分署派員定期巡視維護。（記者李容萍攝）

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