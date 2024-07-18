台灣首團！竹市光武國中走讀課程前進西班牙 用腳朝聖世界遺產

台灣首團！新竹市光武國中國際教育走讀課程前進西班牙，學生用腳徒步120公里進行世界遺產朝聖之旅。（圖由光武國中提供）

2024/07/18 16:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕跳出舒適圈，新竹市光武國中國際教育今年創全國首團，前進西班牙辦走讀課程，並徒步120公里朝聖世界遺產，由校長黃信騰帶領數十名學生與老師開啟此次國際教育課程，用14天以虔敬及探索之心前往西班牙進行朝聖之路，原在課本看中的歷史建築成為親腳踩踏的石板與石牆，學生透過解說及觸摸和體感2000多年的世界遺產，充滿震憾與感動，更因此開拓國際視野。

黃信騰說，此次學校推的西班牙走讀課程圍繞一條2000多年的朝聖之路，且是聯合國登錄的世界遺產，是世界僅存的2條「巡禮路」，走讀課程也發展出3個面向，國際文化及歷史脈絡的探訪是最核心的概念，「與外國友人互動交流」是第二個面向，遇見不同文化及語言差異所產生的影響，是課程裡很重要的一環，最後一個面向是「自我挑戰」，團隊成員需在5天完成重裝徒步120公里，抵達終點Santiago大教堂，考驗體力與耐力。

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帶隊老師郭洋丞表示，飛了17小時看到的是耶穌會創辦人羅耀拉的雕像、羅馬水道橋、母狼餵養兩兄弟的羅馬建城神話雕像，學生拋開疲憊興奮的說：「課本上的歷史建築出現在眼前，超級震憾」，學生也經過Salamanca舊城區，來到有800年歷史的薩拉曼卡大學，這是影響法國思想啟蒙的先驅，學生也認真找尋薩拉曼卡大學柱子上的小青蛙，體會到象徵求知慾的青蛙停在象徵死亡的骷顱頭上，其意義是要把握有生之年汲取新知；學生也發現千年前的大教堂石柱上居然有太空人的雕刻，表示石柱曾經歷翻修，也體會到「世界文化遺產」上的所有元素都是舊的。

鍾如玟老師提到，體驗歐洲生活風格的差異衝擊後，學生學會接納包容與調適，也認為台灣的環保、便利、效率是歐洲少見的，而歐洲人看到亞洲臉孔的學生也都親切打招呼，甚至詢問為何會到西班牙，也成功進行國際外交。

黃信騰說，學校辦此次走讀課程，有5套前置課程，包括體能訓練的「身體文化」課程、拉近溝通的「西班牙語言」課程、導覽史地文化的「走讀文史」課程、關注西班牙永續發展對策的「SDGs全球議題探究」，還有根據裝備、食衣住行等分組的「共讀西班牙」課程，且從2月開始為期4個月課程，讓學生前進西班牙都不會害怕，且透過實地探訪實踐課程理念，對學生來說是寶貴的經驗。

台灣首團！新竹市光武國中國際教育走讀課程前進西班牙，學生用腳徒步120公里進行世界遺產朝聖之旅。（圖由光武國中提供）

台灣首團！新竹市光武國中國際教育走讀課程前進西班牙，學生用腳徒步120公里進行世界遺產朝聖之旅。（圖由光武國中提供）

台灣首團！新竹市光武國中國際教育走讀課程前進西班牙，學生用腳徒步120公里進行世界遺產朝聖之旅。（圖由光武國中提供）

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