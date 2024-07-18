官方撤換負責人才接手 強生托嬰中心被噴漆

前身與私立培諾米達信義幼兒園同由洪佩筠負責的「強生優質托嬰中心」，在洪佩筠被撤換離職後，仍受波及被噴漆寫上「性侵幼兒毛畯珅」。（圖由台北市警方提供）

2024/07/18 16:34

〔記者何玉華／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，外界認為同為園長名下的「柚子樹托嬰中心」，更名為「強生優質托嬰中心」繼續營業，今晨鐵門被人噴漆寫上「性侵幼兒毛畯珅」，中心已向警方報案，但招生布條上的電話無人接聽，官方臉書有2篇貼文說明與原柚子樹托嬰中心的洪佩筠、毛畯坤無關連，且是在社會局強制撤換洪珮筠負責人資格後，才由現任負責人接手照顧已收托的嬰幼兒；但民眾留言幾乎都不買單，質疑雙方仍有關係。

「強生優質托嬰中心」位於信義路捷運施工路段，門前就是施工區，大門緊閉，電話無人接聽，臉書最新的貼文停留在17日下午1點，主要說明現任負責人林憶茹接手托嬰中心的原因，表示中心雖與培諾米達同由洪珮筠擔任負責人，但股東結構、員工完全不同，是兩個獨立的事業體，林憶茹是托嬰中心的「股東」非「員工」。除洪珮筠外，托嬰中心的所有人員並不了解任何幼兒園內部的營運，毛畯珅也只在幼兒園任職。

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貼文指出，幼兒園發生事情時，洪珮筠欺騙托嬰中心的所有人員，說毛畯珅是冤枉的，也不願意跟家長說明，甚至不肯交接負責人；直到幼兒園家長找議員開協調會，整件事由社會局接手，才協商強制撤換洪珮筠托嬰的負責人資格，由林憶茹接手。

貼文也解釋為什麼托嬰中心沒有直接關閉，主要是社會局經過調查與了解，毛畯珅與托嬰並無關連，且當時有10多名托嬰，適逢8月的入學期，當時如果歇業，會有3個月空窗找不到地方送托，加上嬰幼兒時期對老師會有感情依付，而因園所有師生比規範，要找到臨時能安置10多個孩子的場所並不容易；因此社會局全盤考量後，加上家長的請託，才由林憶茹擔任負責人承接中心，洪珮筠則離職，也沒有任何托嬰中心的股份。

文中也提到，因為林憶茹有護理背景，是少數可以照護新生兒的準公托，承接中心後，除了協助新生兒照護，也擔任廚工從早忙到晚，社會局都有定時密切關心，因此之前沒有對外過多回應，只是專心園所的營運。

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